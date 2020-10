In seguito all'arresto di un uomo che ha abusato della figlia di 10 mesi nella contea di Montgomery, nel Maryland, le indagini hanno rivelato che l'arrestato avrebbe chattato con due donne durante l'ora intercorsa tra lo stupro e la chiamata al 911 senza menzionare le condizioni della piccola. La piccola Zara, secondo quanto riporta l'autopsia, sarebbe morta in seguito a traumi riportati al cranio durante gli abusi. Il padre, ora accusato di stupro di minore e aggressione aggravata, avrebbe cercato di accertarsi delle condizioni della piccola già morta tramite alcune ricerche su google. Nel frattempo, avrebbe contattato due donne online senza però mai menzionare quanto accaduto. La bambina è stata portata subito al pronto soccorso, ma è stata dichiarata morta in ospedale due ore dopo. Sulla scena del reato è stato ritrovato un pannolino sporco di sangue. Chi ha analizzato le prove incriminanti ha definito gli indizi "disturbanti".

L'uomo era separato dalla madre della piccola Zara e i due avevano raggiunto un accordo sulla custodia. La donna ha postato un messaggio straziante sul suo profilo facebook, asserendo che l'ex compagno "pagherà per il crimine che ha commesso". Un parente ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per ottenere i fondi utili a finanziare la lotta in tribunale. "Meritava di crescere – recita la descrizione -. Meritava di stare con la sua famiglia e di ottenere tutte le cose più belle del mondo".

Il caso

Le indagini a carico del padre della piccola Zara sono iniziate quasi subito. L'uomo è stato infatti arrestato e incriminato poche ore dopo i primi soccorsi alla bambina. Secondo le prime ricerche, l'uomo avrebbe cercato di capire le condizioni di sua figlia tramite Google. Il processo ha richiesto quasi un'ora prima che decidesse di chiamare aiuto, dicendo al 911 che la bambina aveva smesso di respirare ma di non saperne il perché. L'uomo ha 29 anni ed è attualmente detenuto su cauzione di 1 milione di dollari. Le accuse alle quali dovrà rispondere sono gravissime e il quadro della sua posizione giuridica è sempre più compromesso con il proseguire delle indagini.