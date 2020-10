Un padre è stato arrestato e incriminato nella contea di Montgomery, nello Stato americano del Maryland, con l'accusa di violenza sessuale sulla figlia di 10 mesi. La piccola è morta in ospedale per le gravissime lesioni riportate: secondo quanto rivela l'autopsia, oltre alle ferite dovute allo stupro, la bambina ha subito anche un grave trauma alla testa. Le indagini a carico del padre sono iniziate quasi subito. L'uomo avrebbe infatti effettuato ricerche su Google per quasi un'ora prima di chiamare il 911 per prestare soccorso alla figlia. Su internet aveva cercato di capire se la bambina fosse già morta. "Questo caso è molto preoccupante – ha dichiarato Kevni Steele, il procuratore distrettuale della contea di Montgomery -. Risulta molto difficile immaginare cosa sia più traumatico in questa vicenda. L'aggressione sessuale, seguita poi dall'inazione del padre, ha portato alla morte di un'innocente di appena 10 mesi".

L'arrestato ha 29 anni e adesso è detenuto su cauzione di 1 milione di dollari. Le accuse alle quali dovrà rispondere sono aggressione aggravata, stupro ai danni di un minore e abuso su minore. L'udienza preliminare per il caso è prevista per il 13 ottobre.

In Texas

La storia è molto simile alla drammatica vicenda di un'altra bambina di 9 mesi, abusata sessualmente e strangolata tra le mura domestiche. Il padre della piccola è stato arrestato con l'accusa pesantissima di violenza sessuale su minore e omicidio. La neonata era stata soccorsa dai paramedici dopo una chiamata di emergenza che segnalava una bimba esanime in un appartamento di Westpark. La neonata è stata trasportata subito in ospedale ma purtroppo è morta poco dopo il suo ingresso in pronto soccorso.

Dall'autopsia è emerso che la causa del decesso è stata l'asfissia durante gli abusi. Il padre infatti l'avrebbe strangolata, non lasciandole scampo. L'uomo, appena 23enne, è stato arrestato per l'omicidio di sua figlia dopo un lungo interrogatorio durato quasi un giorno.