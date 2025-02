video suggerito

Dopo due interventi sbagliati per dimagrire si nutre con un sondino: avrà 700mila euro di risarcimento Il caso di una donna di 46 anni che dopo essersi sottoposta a due interventi chirurgici per perdere peso non riesce più a ingerire cibo o bere. Il Tribunale civile di Lecce le ha riconosciuto un risarcimento. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Risarcimento di 700mila euro. È la cifra decisa dal Tribunale civile di Lecce, giudice Caterina Stasi, per una donna di 46 anni residente in un comune del Sud Salento che dopo due interventi chirurgici a cui si era sottoposta per dimagrire (sleeve gastrectomy e bypass gastrico) è rimasta vittima di gravi complicanze tali che oggi non riesce più ad alimentarsi se non attraverso i sondini.

Secondo quanto stabilito dal Tribunale, il risarcimento sarà corrisposto dalle due cliniche che hanno avuto in cura la donna, una di Lecce e l'altra di Bergamo. La proposta di transazione avanzata dal collegio medico in sede di accertamento tecnico preventivo, pari a 300mila euro, era stata rigettata dalle due cliniche, dai medici e dalle rispettive assicurazioni, poi il giudice ha quantificato il danno in 700mila euro.

Il calvario della 46enne era iniziato nel dicembre del 2016 quando la donna, che all’epoca pesava 138 chili, aveva deciso di sottoporsi ad un intervento di resezione gastrica per dimagrire. In seguito a quel primo intervento aveva vissuto un periodo di continui episodi di inappetenza, nausea e vomito. Dopo poco più di un anno era arrivata a pesare 76 chili.

Nel giugno 2018, poi, la decisione di sottoporsi a un secondo intervento, ma la situazione non migliora. Dopo l’intervento a Bergamo, infatti, la donna non è stata più in grado di ingerire cibo né bere piccoli sorsi d’acqua. Da qui il ricorso al Tribunale al quale la donna si è rivolta assistita dal proprio legale, Antonio Manco, per il risarcimento del danno subito.