Donna uccisa in casa nell’Ennese, trovati un batticarne e un coltello accanto al corpo Il corpo di una donna ormai senza vita è stato ritrovato questa mattina nell’Ennese. La vittima, 69 anni, non si sarebbe suicidata come raccontato da un famigliare ai carabinieri ma sarebbe stata uccisa: i militari indagano per omicidio.

A cura di Chiara Ammendola

Omicidio questa mattina all'alba nell'Ennese dove una donna di 69 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di Aidone. La vittima la cui identità non è stata ancora resa nota, sarebbe stata uccisa al contrario di quanto ipotizzato in un primo momento dagli inquirenti. A lanciare l'allarme infatti è stato un famigliare della donna che ai carabinieri della stazione di Aidone ha raccontato che la donna si sarebbe suicidata. Giunti nell'appartamento della vittima, i militari hanno trovato il cadavere della donna in una pozza di sangue con la testa fracassata e poco distane un batticarne e un coltello.

Il cranio fracassato: numerose le lesioni sul resto del corpo

Sul posto è giunto anche il magistrato di turno della procura di Enna, il sostituto procuratore Domenico Cattano, insieme al medico legale, che in base a un primo esame, avrebbe escluso il suicidio. I carabinieri della stazione di Aidone insieme al reparto operativo del comando provinciale di Enna stanno indagando per omicidio: in mattina sarebbero stati ascoltati anche i familiari. Mentre si cercano persone o eventuali testimoni dell'omicidio. Sarebbero diverse le lesioni riscontrate sul corpo della vittima da parte del medico legale ma sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Stando a quanto si apprende sembra la donna vivesse in casa con una delle sue due figlie.

(Notizia in aggiornamento)