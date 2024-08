video suggerito

Donna uccisa in casa a San Candido, killer barricato nell'abitazione. La Protezione Civile: "Non uscite" Una donna è stata uccisa a San Candido a colpi di arma da fuoco nella notte. Secondo le forze dell'ordine, l'assassino si è barricato in casa. La Protezione Civile ai residenti: "Non uscite"

A cura di Gabriella Mazzeo

Si sarebbe barricato in casa il killer che questa notte ha aperto il fuoco in un appartamento di un condominio di San Candido. Secondo gli inquirenti, l'omicidio sarebbe avvenuto in ambito familiare e la vittima è una donna di 50 anni residente nell'abitazione. Gli inquirenti non escludono che possa esserci un secondo cadavere.

Risulta per il momento isolata la zona della stazione ferroviaria. Attualmente, treni e autobus di linea non si fermano nel paesino dell'Alta Pusteria dove la donna è stata uccisa nel suo appartamento.

Il killer si è barricato in casa dopo aver ucciso la 50enne con le armi del padre, ex guardia forestale. La popolazione è stata invitata a non uscire per motivi di ordine pubblico mentre le operazioni delle forze dell'ordine vanno avanti da questa notte.

Durante la mattinata, le forze dell'ordine sono riuscite ad effettuare un blitz nell'appartamento e il killer avrebbe perfino sparato contro l'auto dei carabinieri. Non si hanno per il momento notizie certe sulle generalità della vittima. La Protezione civile ha emesso via radio una allerta alla popolazione di non lasciare le proprie case.