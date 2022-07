Donna morta in piscina: fra un mese avrebbe compiuto 100 anni Un’anziana donna di 99 anni è morta annegata nella piscina di un agriturismo a Valtriano di Fauglia, nel Pisano. Si chiamava Milena Mancini, a trovarla è stato un familiare.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Una donna di 99 anni è morta annegata nella piscina di un agriturismo. Il drammatico incidente si è consumato a Valtriano di Fauglia, nel Pisano, in una struttura di proprietà di alcuni parenti della donna. Il ritrovamento del corpo ormai senza vita della anziana signora – la vittima si chiamava Milena Mancini e fra un mese, il 10 agosto, avrebbe compiuto 100 anni – è avvenuto nella serata di ieri, poco dopo le 21 di lunedì 11 luglio.

L’anziana era già priva di sensi in piscina quando un familiare l'ha notata: subito è scattato l'allarme, ma quando sono arrivati i soccorsi con l'automedica di Pontedera la donna era già senza vita. I medici, nonostante i tentativi di rianimazione, ne hanno solo potuto constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per tentare di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Le indagini sul caso sono affidate ai carabinieri di Pontedera. L'ipotesi più accreditata per il momento è quella di una tragica fatalità: la 99enne sarebbe caduta accidentalmente nella piscina dell'agriturismo e sarebbe annegata.

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, l'anziana stava passeggiando in prossimità della piscina della struttura ed è inciampata cadendo in acqua. Una caduta che le è stata fatale. A quanto si apprende, la piscina in cui l’anziana è stata trovata morta era ad uso esclusivo della struttura ricettiva.

Il sostituto procuratore ha richiesto il trasferimento della salma della donna alla medicina legale di Pisa per l’autopsia, che aiuterà a chiarire i contorni della tragica vicenda.