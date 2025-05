video suggerito

Donna investita da un treno a Livorno Ferraris: caos sulla Torino-Milano, pendolari bloccati per ore Lunedì 19 maggio una donna è stata investita da un treno nei pressi della stazione di Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli, lungo la linea Torino-Milano Circolazione sospesa per ore, ripristinata solo dopo le 17.15, secondo Trenitalia.

A cura di Biagio Chiariello

Mattinata di caos lungo la linea ferroviaria Torino-Milano, dove lunedì 19 maggio una donna è stata investita da un treno nei pressi della stazione di Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli. L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 9 e ha causato l’immediata sospensione della circolazione ferroviaria su quel tratto, con pesanti ripercussioni sul traffico pendolare.

Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un suicidio, ma le autorità mantengono il massimo riserbo. Sono tuttora in corso accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’investimento e per risalire all’identità della vittima, una donna di cui al momento non sono note le generalità.

Due i convogli coinvolti direttamente: il treno regionale diretto a Milano, che ha travolto la donna, e un secondo treno partito da Milano in direzione Torino, rimasto bloccato per ore a causa dell’interruzione della linea. A catena, ritardi e cancellazioni hanno interessato numerosi altri collegamenti, causando forti disagi per centinaia di viaggiatori nel pieno dell’orario di punta.

Per gestire l’emergenza, Trenitalia Regionale ha attivato un servizio sostitutivo con autobus, cercando di garantire almeno parzialmente la mobilità dei passeggeri bloccati. Sul posto sono intervenuti tempestivamente la Polfer, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza dell’area.

Solo nel pomeriggio, attorno alle 17.15, la situazione è gradualmente tornata alla normalità. Trenitalia ha comunicato che la circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente dopo diverse ore di stop e interventi tecnici. Resta ora da chiarire cosa abbia realmente portato alla tragedia, mentre gli inquirenti proseguono con le indagini per identificare la vittima e stabilire con certezza la natura dell’accaduto.