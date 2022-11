Donna di 59 anni trovata morta con filo intorno al collo in Salento, inquirenti indagano per omicidio Il cadavere di una donna è stato ritrovato ieri mattina nel suo appartamento in Salento: intorno al collo aveva stretto un filo. Gli inquirenti non escludono l’omicidio.

Non si esclude l'omicidio nelle indagini sulla morte della donna di 59 anni trovata morta in Salento. Il corpo ormai senza vita di Santa Romano è stato rinvenuto ieri mattina nella sua abitazione a Botrugno, in provincia di Lecce. Sono stati i carabinieri a intervenire sul posto dopo l'allarme lanciato da alcuni famigliari che non riuscivano a mettersi in contatto con lei.

Quando i militari della stazione di Nociglia sono riusciti a entrare in casa hanno fatto la macabra scoperta. Il cadavere della 59enne è stato trovato con un filo intorno al collo, elemento che ha fatto inizialmente ipotizzare un gesto estremo, ma col passare delle ore le indagini degli inquirenti si sono indirizzate verso una morte violenta e quindi il coinvolgimento di una seconda persona.

Sul luogo del ritrovamento sono giunti anche i soccorritori del 118 che ne hanno constatato il decesso insieme alla pm di turno Donatina Buffelli e al medico legale che ha effettuato una prima ispezione cadaverica. La donna sarebbe morta per asfissia, ma proprio il filo ritrovato intorno al collo non sarebbe compatibile con le cause della morte e quindi con l'ipotesi di un suicidio.

La salma della vittima è stata condotta all'obitorio dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe nelle prossime ore fissare data e ora di una autopsia. Intanto gli inquirenti hanno ascoltati gli amici e i familiari della donna, oltre alle persone vicine per ricostruire le sue ultime ore di vita e acquisire così elementi utili a ricostruire l'accaduto.