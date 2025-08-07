Donna di 46 anni uccisa vicino casa a Foggia, aveva denunciato l’ex marito ed era protetta dal Codice rosso

Durante la notte una donna è stata trovata morta a Foggia. Le indagini sono ancora in corso: pare che avesse denunciato l’ex compagno e fosse protetta dal Codice rosso.

Nel corso della notte fra mercoledì 6 e giovedì 7 agosto una donna di 46 anni è stata trovata morta per strada a Foggia, a pochi metri dall'abitazione in cui risiedeva. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che hanno sentito le urla disperata e hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine. A quanto si apprende da fonti vicine agli inquirenti, la vittima, di origini marocchine, aveva già denunciato il suo ex compagno per atti persecutori ed era scattato il codice rosso, ossia il piano per le persone vittime di stalking. Le indagini sono in corso.

Secondo quanto finora ricostruito, intorno alle 2 di questa mattina la donna, le cui generalità non sono ancora state diffuse, stava rientrando verso casa, quando è stata raggiunta dal suo aguzzino in vico Cibele, una traversa di via Nicola Parisi, e qui sarebbe stata aggredita. Avrebbe tentato di fuggire e di urlare per chiedere aiuto, ma purtroppo l'assassino è stato più veloce.

