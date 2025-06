video suggerito

Donna 67enne trovata morta in un canale, era scomparsa a Nemoli: indagini in corso, è giallo È stata trovata morta in un canale a Nemoli (Potenza) la 67enne scomparsa il 2 giugno. Insegnante residente a Lagonegro, la donna conosceva bene la zona. A dare l’allarme i familiari. Indagini in corso: si ipotizza una caduta accidentale, ma le cause restano da chiarire. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

È stata ritrovata senza vita la donna di 67 anni scomparsa dalla mattina di lunedì 2 giugno. Il suo corpo è stato rinvenuto in un canale nelle campagne tra Lago Sirino e la contrada Rosa di Lauria, in una zona rurale del comune di Nemoli, in provincia di Potenza.

A notare il cadavere sono stati i Vigili del Fuoco, impegnati nelle ricerche sin dalle prime ore successive all’allarme lanciato dai familiari, preoccupati per il mancato rientro della donna. Con loro hanno partecipato alle operazioni anche i Carabinieri della Compagnia di Lagonegro, i volontari della Protezione Civile, i sanitari del 118 e, in supporto, anche le unità cinofile.

La donna, insegnante in pensione, risiedeva a Lagonegro con la famiglia ma conosceva molto bene la zona in cui è stata ritrovata, poiché vi possedeva una seconda abitazione in località Canale del Monaco, non lontano dal punto esatto del ritrovamento. Proprio questa familiarità con il territorio ha reso ancora più drammatico l’epilogo delle ricerche, concluse nel primo pomeriggio di martedì.

Resta ora da chiarire cosa abbia provocato il decesso. Al momento, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, si fa strada quella di una possibile caduta accidentale, forse avvenuta durante una passeggiata o uno spostamento nella zona impervia. Non si esclude comunque alcuna pista. I Carabinieri hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per stabilire con certezza le cause della morte e ricostruire le ultime ore di vita della 67enne. Sarà l’autopsia, eventualmente disposta dalla magistratura, a fare piena luce sull’accaduto.

Nel frattempo, la comunità di Lagonegro è turbata per la tragica scomparsa di una donna molto conosciuta e stimata.