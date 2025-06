video suggerito

Disposto arresto per figlia e genero di Riina: estorsione a imprenditori toscani, anche dal carcere Su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, il Tribunale del Riesame ha disposto l'arresto per Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del boss mafioso Totò Riina per il reato di estorsione col metodo mafioso nei confronti di due imprenditori toscani. Le richieste anche via telefono dal carcere dove l'uomo era già rinchiuso.

A cura di Antonio Palma

Maria Concetta Riina

Il Tribunale del Riesame di Firenze ha disposto l’arresto per Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del boss mafioso Totò Riina, defunto capo di Cosa Nostra. L’accusa per entrambi è di estorsione in concorso nei confronti di due imprenditori toscani, aggravata dal metodo mafioso. Nessuno dei due però per ora andrà in cella per questo reato. La misura cautelare in carcere disposta dal Riesame, infatti, non è esecutiva e non lo sarà fino a quando non sarà definitiva.

La vicenda giudiziaria in effetti va avanti già da tempo. Per i due indagati la procura di Firenze, che coordina l’inchiesta, aveva già chiesto la misura restrittiva più pesante dell’arresto in carcere ma il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l’istanza. Il Gip infatti non aveva ritenuto sussistenti i motivi addotti dai pm per disporre il carcere.

Questi ultimi però avevano fatto ricorso al Riesame che ora ha accolto la richiesta ritenendo necessario il carcere per i due indagati in quanto ci sarebbe un fondato pericolo di inquinamento probatorio, il pericolo di reiterazione del reato e sussistenti e gravi indizi di colpevolezza anche in merito all'aggravante mafiosa.

I fatti oggetto di indagine risalgono a un anno fa, all’agosto 2024, mentre Ciavarello era già in cella per altri reati. L'uomo infatti era stato arrestato a Malta nel febbraio 2024 in esecuzione di un mandato di cattura europeo per frode e truffa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Ros, diretti dalla Dda di Firenze, Concetta Riina e Antonino Ciavarello, avrebbero “reiteratamente inviato pressanti, ossessive, minacciose richieste di denaro ai due imprenditori che hanno sortito l'effetto voluto tanto da costringere uno dei due imprenditori a consegnare all'indagata anche una somma di denaro".

Per i pm, sia la figlia di Riina che il marito avrebbero partecipato al crimine, nonostante l’uomo in quei mesi fosse rinchiuso in un penitenziario. Secondo la Procura, infatti, Ciavarello dalla cella riusciva a inviare con un cellulare messaggi alla moglie su cosa fare e persino ai due imprenditori presi di mira.