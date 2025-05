Disagi per i treni tra Torino e Trieste: ritardi per deflusso acque reflue e persone sui binari

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

La circolazione sta lentamente tornando regolare dopo alcuni disagi registrati per i viaggiatori sul nodo ferroviario di Torino. I tecnici sono intervenuti per risolvere alcuni problemi legati al deflusso delle acque reflue causato dall'innalzamento della falda acquifera. Secondo quanto riferisce Trenitalia, i rallentamenti alla circolazione iniziati alle 6 del mattino si sono risolti intorno alle 9 tra Torino Porta Susa e Torino Rebaudengo.

I tecnici di RFI hanno risolto il problema e ripristinato la funzionalità della linea. I treni alta velocità e Regionali, riporta il sito ufficiale, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 70 minuti. I treni Regionali hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso.

Sulla linea Venezia-Udine-Trieste, invece, la circolazione è tornata regolare intorno alle 9 dopo l'intervento delle Forze dell'ordine, chiamate intorno alle 6.30 a gestire la presenza di persone non autorizzate sui binari. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti.

I treni FR 9713 Udine (6:15) – Milano Centrale (10:15) e FR 9409 Gorizia Centrale (6:12) – Napoli Centrale (14:08) hanno registrato un tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.

La viabilità è stata dunque ripristinata dopo i due interventi sulle diverse linee. Dopo la risoluzione dei problemi che hanno portato ai ritardi registrati sul tabellone delle partenze e degli arrivi, la viabilità ha lentamente ripreso il suo regolare corso. Al momento il sito ufficiale di Trenitalia parla di traffico regolare senza ulteriori disagi dopo gli eventi della mattina. Sulla linea Venezia-Udine-Trieste, dopo l'intervento per l'allontanamento delle persone non autorizzate sui binari, le forze dell'ordine si sono allontanate permettendo il normale corso dei treni previsto per la giornata.