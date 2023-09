Difende la figlia 17enne da molestie e viene gambizzata, uomo arrestato in un nascondiglio di fortuna Giuseppe De Luca è stato arrestato dalle forze dell’ordine dopo aver gambizzato una 45enne che stava cercando di difendere la figlia adolescente da molestie. L’uomo avrebbe aperto il fuoco contro la donna, rimasta ferita. Per fuggire, De Luca avrebbe sparato anche una seconda volta puntando l’arma verso il cielo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Fermato nel pomeriggio nella zona di San Rocco, ad Asti, Giuseppe De Luca, l'uomo che avrebbe sparato nella serata di ieri contro una 45enne che stava passeggiando insieme alla figlia di 17 anni. La donna sarebbe intervenuta per difendere la figlia adolescente dalle molestie dell'uomo che per tutta risposta ha aperto il fuoco.

I carabinieri di Asti sono arrivati a lui dopo aver ascoltato alcuni testimoni presenti in zona. Decisive le riprese delle telecamere di videosorveglianza che hanno permesso di individuare in poco tempo l'aggressore.

La donna, ferita a una gamba, è stata trasportata in ospedale ma non è fortunatamente in pericolo di vita. Dopo essere stata ricoverata, è stata affidata alle cure dei medici che sono riusciti a porre rimedio alla sua forte emorragia.

La 45enne si trova ancora in reparto, mentre l'uomo è stato arrestato nella giornata di oggi. Giuseppe De Luca, pregiudicato e conoscente della 45enne, è stato sorpreso da un blitz di carabinieri e Guardia di Finanza in un alloggio di fortuna messo a disposizione da un amico. L'accusa è quella di tentato omicidio nei confronti della 45enne rimasta ferita.

Stando a quanto reso noto, la vittima era intervenuta in soccorso della figlia 17enne che era stata avvicinata e infastidita da De Luca. Dopo una prima discussione, la ragazza aveva chiesto aiuto alla madre che è intervenuta subito dopo. La lite è degenerata fino a quando l'uomo non ha aperto il fuoco. All'aggressione hanno assistito alcuni clienti di un ristorante della zona che sono intervenuti per aiutare la donna rimasta ferita. I colpi sono stati esplosi quasi sicuramente da un revolver, anche se i bossoli non sono stati trovati.

De Luca è fuggito subito dopo aver sparato. Subito dopo, i testimoni hanno riferito di un uomo tra i 40 e i 50 anni che si sarebbe diretto verso piazza Alfieri sparando in aria almeno un secondo colpo di pistola prima di salire a bordo di un furgone. L'adolescente, sconvolta, è rimasta illesa.