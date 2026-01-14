Attualità
video suggerito
video suggerito

Diciannovenne muore in casa a Genova: il fidanzato chiama i soccorsi, ipotesi overdose

Una 19enne è morta in casa a Genova Sampierdarena. L’allarme è stato lanciato in piena notte e la prima ipotesi è il mix di droga e alcol. A chiarire le cause sarà l’autopsia.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Maria Neve Iervolino
1 CONDIVISIONI
Immagine

Una diciannovenne è morta in casa questa notte intorno alle ore 2, a Genova Sampierdarena. A lanciare l'allarme è stato il fidanzato che secondo le prime ricostruzioni si trovava in casa con lei al momento del malore. L'ipotesi è che la giovane di origine sudamericana sia stata vittima di un'overdose.

Avrebbe assunto un mix di droga e alcol prima di sentirsi male e perdere conoscenza. Il fidanzato ha allertato il personale del 118 ma per lei non  c'è stato niente da fare. Quando gli operatori sono giunti sul posto è stato constatato il decesso.

Adesso la salma è a disposizione del pubblico ministero di turno che nelle prossime ore disporrà l'autopsia allo scopo di chiarire le cause esatte della morte e le dinamiche. Sul posto sono intervenute immediatamente le volanti che successivamente hanno passato il caso agli investigatori della squadra mobile, che tutt'ora stanno indagando. Sarebbero state rinvenute tracce di cocaina.

Leggi anche
Oristano, uomo scompare improvvisamente, trovato morto in casa: non dava notizie da giorni

Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza, e – almeno fino all'esito degli esami sul corpo – l'ipotesi più accreditata sembra essere quella dell'overdose.

Articolo in aggiornamento

Attualità
1 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Proteste
in Iran
Trump ai manifestanti: "Gli aiuti arriveranno". Teheran all’ONU: "Gli USA vogliono attaccarci"
"Trump attaccherà l'Iran, il regime è a un vicolo cieco": il punto dell'analista a Fanpage.it
"L'Iran non è mai stato così isolato e fragile, possibile colpo di stato interno": l'analisi dell'esperto ISPI
"Vogliamo la fine del regime e libere elezioni": a Fanpage le voci degli iraniani che protestano nel mondo
L'analista: "Le proteste non bastano, il futuro potrebbe essere ancora più duro e meno libero"
Perché le donne accendono sigarette con la foto di Khamenei per solidarietà alle proteste in Iran: il valore simbolico
Giuseppe Acconcia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views