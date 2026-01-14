Diciannovenne muore in casa a Genova: il fidanzato chiama i soccorsi, ipotesi overdose

Una 19enne è morta in casa a Genova Sampierdarena. L’allarme è stato lanciato in piena notte e la prima ipotesi è il mix di droga e alcol. A chiarire le cause sarà l’autopsia.

Una diciannovenne è morta in casa questa notte intorno alle ore 2, a Genova Sampierdarena. A lanciare l'allarme è stato il fidanzato che secondo le prime ricostruzioni si trovava in casa con lei al momento del malore. L'ipotesi è che la giovane di origine sudamericana sia stata vittima di un'overdose.

Avrebbe assunto un mix di droga e alcol prima di sentirsi male e perdere conoscenza. Il fidanzato ha allertato il personale del 118 ma per lei non c'è stato niente da fare. Quando gli operatori sono giunti sul posto è stato constatato il decesso.

Adesso la salma è a disposizione del pubblico ministero di turno che nelle prossime ore disporrà l'autopsia allo scopo di chiarire le cause esatte della morte e le dinamiche. Sul posto sono intervenute immediatamente le volanti che successivamente hanno passato il caso agli investigatori della squadra mobile, che tutt'ora stanno indagando. Sarebbero state rinvenute tracce di cocaina.

Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza, e – almeno fino all'esito degli esami sul corpo – l'ipotesi più accreditata sembra essere quella dell'overdose.

Articolo in aggiornamento