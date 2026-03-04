Di sera in strada con un pacco di merendine in mano, fermato dalla polizia: dentro 4 panetti di hashish

È accaduto a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove il 37enne è stato quindi arrestato in flagranza di reato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

I quattro panetti di hashish trovati nelle merendine

In giro in strada di sera con un pacco di merendine in mano, un uomo di 37 anni ha insospettito una pattuglia di polizia che lo ha fermato scoprendo che dentro il pacco in realtà insieme alle merendine nascondeva anche ben quattro panetti di hashish. È accaduto a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove il 37enne è stato quindi arrestato in flagranza di reato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

Il fermo sabato sera quando un equipaggio del Commissariato di polizia di Niscemi impegnato nel controllo del territorio si è imbattuto nell’uomo che si aggirava a piedi per le vie del centro storico della cittadina siciliana con una scatola di cartone in mano. Visto che l’uomo era già noto alle forze dell’odine per specifici precedenti di polizia per reati concernenti proprio gli stupefacenti, gli agenti hanno deciso di fermarlo per controlli.

I poliziotti, impegnati in specifici servizi finalizzati al contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto quindi a verificare il contenuto della scatola. Questa conteneva alcuni pacchi di pasta e una confezione di merendine all’interno della quale però erano stati nascosti quattro panetti di hashish del peso complessivo di quasi 400 grammi. L’uomo è stato subito posto in stato di fermo e a suo carico è scattata una perquisizione domiciliare.

Durante i controlli in casa, sono state rinvenute e sequestrate anche altre sette stecchette di hashish e un bilancino di precisione. Il 37enne quindi è stato portato in Commissariato e, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Gela, accompagnato al carcere di Gela a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Lunedì mattina il Gip ha convalidato l’arresto ma lo ha scarcerato e disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.