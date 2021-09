Deve fare il trapianto ma trova l’autostrada chiusa, salvato dalla staffetta della polizia Il giovane ricevuta la chiamata che attendeva da mesi corre verso l’ospedale ma un tratto dell’A15 Parma-La Spezia è interrotto. La Polizia ha permesso di arrivare in tempo per sottoporsi al trapianto d’organi. “Grazie di cuore per l’aiuto ricevuto. Senza di voi, non sarei arrivato in tempo per il trapianto”, il messaggio del giovane agli agenti.

A cura di Biagio Chiariello

Doveva correre in ospedale per sottoporsi ad un trapianto d'organo, ma aveva trovato l'autostrada chiusa per lavori. In suo soccorso sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale della sottosezione che tramite una staffetta gli hanno permesso di arrivare in tempo al nosocomio.

La staffetta salvavita della polizia

Il giovane paziente aveva ricevuto la telefonata che attendeva da tempo: "Puoi venire in ospedale e sottoporti al trapianto". Così si è messo in macchina insieme ai suoi genitori Una volta in viaggio, imboccata l'A15 Parma-La Spezia però si è dovuto fermare per la chiusura di un tratto per interventi di manutenzione programmata. Così, disperato, ha chiamato la Polstrada di Parma e ha spiegato la sua situazione: il poliziotto in servizio nella Sala Operativa, colpito da questa difficile situazione, non si è perso d’animo e ha risollevato il ragazzo, organizzando immediatamente, con le pattuglie della Sottosezione di Berceto e di Pontremoli, una staffetta all'auto per attraversare il tratto stradale interrotto permettendogli di arrivare in tempo in ospedale.

Trapianto riuscito, i ringraziamenti del giovane

Considerato la riservatezza del caso, gli agenti non hanno chiesto come sia andata l’operazione. Qualche giorno fa però è arrivata la conferma che tutto è andato per il meglio. Sono stati i genitori del ragazzo, ancora convalescente dopo l'intervento, a portare alla Sottosezione Polizia Stradale di Berceto un dolce accompagnato da un biglietto “Grazie di cuore per l’aiuto ricevuto. Senza di voi, non sarei arrivato in tempo per il trapianto”.