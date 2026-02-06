Decide di tenere le ceneri della madre a casa, il parroco “punisce” il figlio con un funerale ridotto

Aveva deciso di tenere in casa le ceneri della madre, ma il parroco che ha celebrato il funerale non avrebbe gradito la scelta. Per questo, secondo quanto riferisce il figlio della defunta, avrebbe “punito” i parenti della donna con un funerale celebrato velocemente e in forma ridotta.

Un funerale in forma "ridotta" perché i familiari della defunta avevano scelto di conservare l'urna con le ceneri in casa. A raccontare quanto accaduto è il figlio di una donna deceduta a Lendinara (Rovigo), secondo il quale il parroco avrebbe celebrato delle esequie ridotte per la madre proprio per via della scelta dei familiari di conservare le cenere a casa.

"Il funerale è stato celebrato dal prete in modo frettoloso e poco rispettoso. – ha sottolineato il figlio della defunta – Il sacerdote ha detto che con la mia scelta io avevo privatizzato la morte di mia madre, impedendo alla comunità di portarle un fiore al cimitero, luogo sacro per i cristiani. A nulla è valso spiegargli che le ceneri dei miei genitori sono a casa per un discorso affettivo e che chiunque può venire a portare un fiore, cosa che in cimitero non sarebbe possibile perché la tomba di famiglia è chiusa a chiave".

Stando a quanto scrive Il Messaggero, il parroco si sarebbe "rivalso" sulla famiglia della defunta con una cerimonia "ridotta". "Siamo rimasti quasi 10 minuti in attesa del sacerdote, poi è comparso e ha iniziato il funerale con una frase del tutto fuori luogo per l'occasione, dicendo a tutti di sputare le gomme, togliere i cappelli e spegnere i cellulari. C'era bisogno di questa uscita?". Il figlio della donna ha poi raccontato che la funzione è stata fatta velocemente, quasi come se il sacerdote avesse fretta, e senza spiegazioni ai presenti. Le offerte per la chiesa, secondo i parenti della donna, sarebbero state chieste in modo insistente. "Varie persone si sono rifiutate di dare qualcosa proprio per il modo usato dal sacerdote" ha sottolineato il figlio.

Per fortuna, la famiglia ha ricevuto conforto dalle persone presenti, che si sono definite "offese dal comportamento del sacerdote". "È stato inaccettabile – hanno sottolineato -. Nel 2026 una persona non può avere un funerale completo, cosa che viene garantita a chiunque, solo perché viene cremata e non seppellita in cimitero?".

Dal suo canto, il parroco ha sottolineato che la liturgia è stata celebrata come da prassi. Il prete avrebbe spiegato ai parenti come si sarebbe svolta la cerimonia e in quell'occasione, i familiari non avrebbero fatto domande, lamentandosi solo a funerale concluso.