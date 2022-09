Davide muore nell’incidente, sbalzato fuori dalla Smart: stava tornando a casa dopo il lavoro Un impatto fatale con una macchina di grossa cilindrata. Davide Luly, 32enne meccanico, non ce l’ha fatta. Ha avuto la peggio nell’incidente stradale avvenuto sulla statale 106 nel quale sono rimaste ferite tre persone condotte all’ospedale di Crotone.

A cura di Biagio Chiariello

Un uomo di 32 anni, Davide Luly, è morto a causa di un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 nel quale sono rimaste ferite tre persone condotte all'ospedale di Crotone.

Il sinistro, avvenuto intorno alle 12,30 in un tratto di rettilineo nei pressi dell'ingresso sud del capoluogo calabrese, ha coinvolto tre auto. In seguito all’urto il giovane è stato sbalzato dall’abitacolo della Smart a causa dell'urto con una Bmw. Nulla da fare per Davide nonostante l'immediato intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Ci sono anche tre feriti, che erano gli occupanti degli altri due veicoli, ma fortunatamente non versano in condizioni gravi. Solo una grande paura per la la donna che si trovava a bordo della Bmw è stata estratta dai vigili del fuoco dalle lamiere contorte della sua auto.

Luly era un meccanico e aveva l'officina proprio nei pressi del luogo dell'incidente. Forse stava tornando a casa per pranzare e ad abbracciare i due figli in tenera età, un maschietto e una femminuccia, e la moglie Silvia quando, durante la pausa, per cause ancora da accertare, è avvenuto l’impatto mortale.

La sua bacheca di Facebook è stata inondata da messaggi di cordoglio. I parenti, gli amici, i conoscenti sono distrutti dal dolore.

I rilievi sono condotti dai carabinieri, diretti dal capitano Rossella Pozzebon: a loro il compito di ricostruire con esattezza le cause della tragedia.

Come riportano i media locali, Davide Luly è la ventitresima vittima sulla Statale 106 dall'inizio dell'anno. Nel tratto crotonese i morti sono stati sei da inizio 2022.