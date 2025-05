“Datemi i soldi per la droga o vi ammazzo”: genitori vessati dal figlio per anni, arrestato a Portogruaro

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Per anni li ha tormentati senza tregua. Il figlio, 40 anni, aveva trasformato la loro casa – a Portogruaro, in provincia di Venezia – in un luogo di paura e tormento. I genitori, entrambi anziani, uno dei quali invalido al 100%, erano sottoposti a continue vessazioni: insulti, urla, lanci di oggetti, minacce di morte e richieste di denaro a qualsiasi ora del giorno e della notte. La loro quotidianità era diventata un inferno, scandito dalla violenza imprevedibile del figlio, spesso in preda ai deliri dell’astinenza da droghe.

A lungo hanno taciuto, forse per vergogna o per un disperato tentativo di proteggere quel figlio che, invece, aveva perso ogni freno. Ma ad aprile, dopo l’ennesima aggressione, hanno trovato il coraggio di rivolgersi ai Carabinieri della compagnia di Portogruaro. La denuncia ha dato il via a un’indagine accurata che ha portato alla luce una realtà domestica agghiacciante, fatta di soprusi continui e richieste di denaro. I militari hanno raccolto testimonianze, prove e dettagli sufficienti per descrivere una situazione familiare giunta al limite.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 40enne da anni chiedeva insistentemente denaro ai genitori, minacciandoli di morte quando non cedevano. Le violenze non erano episodiche, ma sistematiche: dalle parole si passava facilmente ai fatti, con oggetti scagliati all’interno dell’abitazione e aggressioni fisiche che lasciavano il segno, non solo sul corpo.

Il Gip del Tribunale di Pordenone, sulla base delle prove raccolte, ha quindi emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta degli inquirenti. Sei giorni fa, i Carabinieri hanno eseguito il provvedimento e arrestato l’uomo, che ora si trova nella Casa Circondariale di Pordenone. La misura è stata disposta per tutelare i genitori da ulteriori violenze e per impedire la reiterazione dei reati.