Danneggiato da ignoti il cavo di una seggiovia a Cervinia: i carabinieri indagano su autori e movente La fune in acciaio dell’impianto di risalita di Cielo alto, a Cervinia, è stata danneggiata da ignoti e la società che gestisce il comprensorio ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. I militari dell’Arma sono al lavoro per scoprire gli autori e il movente alla base del gesto. Si tratterebbe del terzo episodio di questo tipo avvenuto in pochi anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un seggiovia che porta alle piste da sci di Cervinia, in provincia di Aosta, è stata presa di mira con un'azione di sabotaggio. Il cavo in acciaio dell'impianto di risalita di Cielo alto è stato danneggiato, probabilmente con un flessibile, da ignoti. La Cervino Spa, società che gestisce il comprensorio, ha fatto sapere di aver presentato denuncia ai carabinieri e ora i militari dell'Arma sono al lavoro per scoprire gli autori e il movente alla base del gesto. Si tratterebbe del terzo episodio di questo tipo avvenuto in pochi anni

La fune non sarebbe stata del tutto recisa, ma scheggiata. La seggiovia è rimasta chiusa tutto il giorno, dopo che stamane il sistema di controllo ha evidenziato il problema. Secondo quanto è stato ricostruito, ieri nella zona tutti gli impianti di risalita erano rimasti chiusi a causa del forte vento in quota. E soltanto oggi, in vista di una riapertura parziale delle piste, è emerso l'accaduto. Il danneggiamento della fune della seggiovia di Cielo Alto in particolare ha riguardato due dei sei trefoli, le sezioni circolari che compongono il cavo.

"Fortunatamente, grazie ai nostri protocolli di sicurezza, prima di mettere in esercizio la seggiovia, facciamo i nostri controlli, e ci siamo accorti di questo danneggiamento", spiega Federico Maquignaz, amministratore delegato e presidente della Cervino spa, citato dal Corriere della Sera. Che aggiunge: "Nel giro di poco tempo cercheremo di sistemare l’impianto e di rimetterlo in funzione il prima possibile".

Leggi anche Interviene per sedare una lite in piazza la notte di Capodanno: accoltellato un turista a Firenze

Costruita nel 1972, la seggiovia di Cielo alto è in grado di trasportare oltre mille persone all'ora. Anche nell'estate del 2015 erano stati danneggiati il cavo della funivia che porta a Plan Maison, a Cervinia, e quello di una seggiovia a Valtournenche, stazione che si trova più a valle. Erano stati presi di mira alcuni trefoli di acciaio che componevano le funi, per un danno di circa 180mila euro. Entrambi gli impianti in quei giorni erano chiusi per manutenzione.