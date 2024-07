Danilo sparito dopo tuffo nell’Enza, disperazione della madre del 19enne: “Spero si sia fatto male ma vivo”

video suggerito

“Spero che si sia fatto male, che sia da qualche parte ma che sia vivo" sono racchiuse in questa frase la speranza e la disperazione della madre di Giustino Danilo Colella, il 19enne sparito nel nulla dopo un tuffo nel fiume Enza tra San Polo d’Enza e Traversetolo, in provincia di Reggio Emilia. Le ricerche scattate nel pomeriggio di ieri, domenica 30 giugno, finora purtroppo non hanno dato esito anche se il lavoro dei soccorritori prosegue senza sosta anche oggi.

Giustino stava trascorrendo la giornata festiva in riva al fiume con alcuni amici con i quali aveva organizzato un picnic e una grigliata. Nel primo pomeriggio aveva deciso di fare un tuffo in acqua per sfuggire alla calura estiva. Gli amici lo hanno visto gettarsi nel fiume e lo avrebbero anche ripreso in un video ma il giovane non è più riuscito a guadagnare la riva. Quando hanno capito che era in difficoltà, hanno cercato qualcosa per aiutarlo ma in pochi attimi è sparito davanti ai loro occhi, risucchiato dalla corrente.

Sul posto da ieri stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno scandagliato il fiume e le sue sponde, purtroppo senza esito. Sul luogo indicato, all'altezza del ristorante ‘Mamma Rosa’, stanno operando gli esperti del Nucleo speleo-alpino-fluviale dei pompieri con i gommoni e i sommozzatori per le ricerche sul fondo del fiume.

“Aspettiamo. Speriamo che il fiume lo abbia portato da qualche parte, ma vivo” è la straziante dichiarazione della madre del 19enne al Resto del Carlino. La donna, avvertita dai carabinieri, è accorsa sul posto con gli altri parenti in attesa di una notizia da parte dei soccorritori.

“Sapeva nuotare, ma là nemmeno i sommozzatori riescono e entrare. Se anche uno sa nuotare, è inutile là sotto… Adesso proveranno a cercarlo con il gommone, con un robottino, un drone… non so" ha aggiunto la donna, riferendosi alla zona delle ricerche, all’altezza della Nuova diga dopo il ponte. Qui infatti spesso si formano correnti molto rapide e pericolose anche per chi sa nuotare.