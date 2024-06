Si tuffa nel fiume Enza durante picnic, 19enne scompare in acqua a Reggio Emilia: ricerche in corso

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Sono ore di paura in provincia di Reggio Emilia dove un ragazzo di 19 anni risulta disperso in acqua dopo essersi tuffato nel fiume Enza durante una gita fuori porta a San Polo d'Enza, ai piedi delle colline reggiane. Il giovane era in compagnia di alcuni amici con i quali aveva organizzato un picnic per la giornata festiva di oggi, domenica 30 giugno. A lanciare l’allarme sono stati proprio loro dopo essersi accorti che il ragazzo non riemergeva più dal fiume.

Stando al racconto degli amici che erano sul posto, tutti insieme avevano partecipato a una grigliata in riva al fiume e nel primo pomeriggio il diciannovenne aveva deciso di fare un tuffo in acqua per rinfrescarsi e sfuggire alla calura. Una breve nuotata che però è stato l’inizio dell’incubo. Dopo alcuni minuti, infatti, gli amici si sono accorti che non era più riemerso. Dopo averlo cercato brevemente, hanno deciso di lanciare l’allarme con una chiamata di emergenza.

Sul posto quindi la centrale operativa ha inviato subito diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno avviato immediatamente le attività di ricerca, scandagliando il fiume e le sue sponde, che però finora purtroppo non hanno dato esito. Sul luogo indicato, all'altezza del ristorante ‘Mamma Rosa’, stanno operando gli esperti del Nucleo speleo-alpino-fluviale dei pompieri con i gommoni. Giunti anche i sommozzatori per avviare le ricerche sul fondo del fiume mentre dall’alto un elicottero sta sorvolando la zona in cerca di tracce del ragazzo scomparso.

In supporto anche un’ambulanza del 118 e i carabinieri della stazione locale. La zona delle ricerche, all’altezza della Nuova diga dopo il ponte, è la stessa in cui nei giorni scorsi si era registrata la piena del fiume Enza e il corso d'acqua era oltre il livello di guardia. Qui spesso si formano correnti molto rapide e pericolose anche per chi sa nuotare.