Daniela Ruggi, trovato il cellulare della 32enne: era nella stessa torre dove sono stati rinvenuti i resti

È stato trovato nella torre diroccata di Vetriola il cellulare di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa a Montefiorino nel settembre del 2024. Il telefonino della giovane si trovava nella stessa struttura diroccata dove sono stati recentemente rinvenuti il teschio e alcuni resti ora oggetto di analisi.

Daniela Ruggi

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Nella torre di Vitriola dove sono stati trovati i resti di Daniela Ruggi,la 32enne scomparsa nel settembre del 2024 a Montefiorino, sarebbe stati trovato anche un cellulare. Lo smartphone sarebbe quello della 32enne il cui teschio è stato rinvenuto nella torre abbandonata lo scorso primo gennaio. Nel corso degli accertamenti nella struttura, i carabinieri e gli esperti del Laboratorio di antropologia e odontologia forense hanno trovato anche il cellulare.

I resti di Daniela, compresi alcuni indumenti, sono stati inviati in un laboratorio a Milano per le analisi: fondamentali saranno infatti i brandelli di tessuto trovati poiché lo studio delle loro condizioni potrebbe aiutare a capire se siano stati tagliati (per esempio con un'arma), se l'usura sia dovuta al tempo o se a lacerarli siano stati animali selvatici.

Anche il cellulare sarà oggetto di verifiche di natura scientifica. Il dispositivo elettronico è particolarmente resistente e risulta intatto. Come confermano fonti informate a Fanpage.it, la notizia del ritrovamento del telefonino di Ruggi è trapelata dalla stampa, ma i familiari della 32enne e l'indagato Domenico Lanza (per il quale era stata chiesta l'archiviazione del fascicolo per sequestro di persona) non sono stati informati dalle autorità.

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La Procura di Modena indaga per omicidio a carico di ignoti dopo il ritrovamento del teschio, avvenuto nel gennaio scorso. Il ritrovamento del cellulare, anche alla luce del fascicolo aperto sulla vicenda, potrebbe permettere agli investigatori di approfondire ulteriormente i contatti avuti da Daniela prima della scomparsa, avvenuta ufficialmente il 20 settembre del 2024, quando il dispositivo è stato spento.

Prima di far perdere le sue tracce, infatti, Daniela avrebbe fatto 4 telefonate, di cui due a un uomo residente a Montefiorino e sentito subito dopo la scomparsa. L'amico di Ruggi sarebbe stato poi nuovamente ascoltato al ritrovamento dei primi resti.