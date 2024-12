Daniela Ruggi, in una stalla di Vitriola trovati i suoi abiti: “A terra le merendine di cui era ghiotta”

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Continuano le ricerche di Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa il 18 settembre a Montefiorino. Per la sparizione è indagato Domenico Lanza, l'amico 66enne della donna con problemi psichici. L'uomo si trova attualmente in carcere con l'accusa di detenzione di armi illegali.

Durante la puntata della trasmissione "Chi l'ha visto?", il legale di Lanza ha sottolineato che non vi sono, al contrario di quanto inizialmente emerso dalle indagini giornalistiche, messaggi cancellati dal 66enne nelle chat con Ruggi. "Il telefono di Daniela non aveva app di messaggistica, quindi non vi sono chat tra il mio assistito e la ragazza" ha ribadito l'avvocato difensore del 66enne. "Ci sono invece alcune fotografie, a quanto pare di Daniela, inviate da Lanza ad alcuni amici che sarebbero state cancellate".

Si tratterebbe, sempre secondo quanto riferisce il legale, di immagini scattate in "momenti allegri" in casa di Lanza. "Nessuna immagine privata, insomma" ha chiarito ai microfoni della trasmissione Tv. Nel frattempo, la casa di Ruggi resta sotto sequestro, anche se alcuni testimoni riferiscono di "grandi pulizie" fatte dal fratello e dalla madre della 31enne scomparsa nel rudere dove la ragazza viveva da sola senza riscaldamento e acqua corrente.

Ci sarebbero invece stati alcuni avvistamenti nel Modenese in queste ultime settimane: alcune persone hanno affermato di aver incontrato Ruggi alla stazione, alla mensa dei poveri o alla pensilina per prendere l'autobus. Il sospetto è che la giovane possa vivere da senzatetto, così come aveva già fatto alcune volte a Montefiorino. La trasmissione Tv ha infatti mostrato un giaciglio improvvisato, a quanto pare proprio da Ruggi, in una stalla abbandonata. Sul posto erano stati trovati infatti alcuni vestiti della ragazza, poi portati via, e le confezioni di alcune merendine delle quali la ragazza era ghiotta.

Secondo un altro testimone raggiunto dal programma Tv, Daniela Ruggi sarebbe stata alla stazione di Modena circa una settimana fa. Secondo l'uomo, la 31enne era da sola, ma qualche giorno prima sarebbe anche stata vista alla mensa dei poveri di Modena in compagnia di alcuni ragazzi italiani frequentatori abituali della stazione.