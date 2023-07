Dalle campagne emerge corpo seppellito: “È Gaetano Impellizzeri, scomparso nel nulla 9 anni fa” Il cadavere trovato dai carabinieri a Reggio Emilia nell’ambito di indagini relative a un omicidio. Servirà il dna per accertarne con sicurezza l’identità ma per gli inquirenti di tratta del siciliano Gaetano Impellizzeri, scomparso nel 2014 durante un viaggio di lavoro al nord.

A cura di Antonio Palma

Gaetano Impellizzeri (Da “Chi l’ha visto?”)

Svolta tragica nella misteriosa scomparsa di Gaetano Impellizzeri, un agente di commercio siciliano sparito nel nulla nove anni fa dopo essere partito dall'Isola per raggiungere la Lombardia per un incontro di lavoro. I carabinieri infatti ritengono che sia il suo il corpo senza vita ritrovato nelle scorse ore, seppellito tra le campagne di Castelnovo di Sotto, in provincia di Reggio Emilia. Visti gli anni trascorsi dalla sparizione dell'uomo, che all'epoca dei fatti aveva 47 anni, e lo stato del cadavere rinvenuto nelle campagne reggiane, saranno l'autopsia e l'esame del dna ad accertarne l'identità del corpo ma per gli inquirenti ci sono pochi dubbi.

La svolta è arrivata ieri quando i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno avviato ricerche specifiche su un terreno di pertinenza in una casa colonica nella campagna di Castelnuovo di Sotto nell'ambito di indagini relative ad un omicidio avvenuto proprio nel 2014, anno di scomparsa di Gaetano Impellizzeri.

Grazie a un echo-scanner, gli investigatori poco dopo si sono imbattuti nei resti umani che erano seppelliti a circa 50 centimetri di profondità nel terreno. Per gli inquirenti, il corpo sarebbe stato seppellito circa 9 anni ma sarà l'esame autoptico, in programma sabato prossimo, a fare piena luce su un vicenda ancora da chiarire. Dai resti è stato prelevato anche il dna da inviare al Ris di Parma per le relative attività di identificazione ma per gli investigatori si tratterrebbe del corpo di Impellizzari.

L'agente di commercio, che si occupava di elettrodomestici e automobili ed era originario di Messina ma da qualche tempo residente con la nuova compagna a Isola delle Femmine, nel Palermitano, era sparito nel nulla il 10 febbraio del 2014 quando aveva preso l'aereo dall'aeroporto di Trapani diretto a Orio al Serio, a Bergamo, per un impegno di lavoro. Come aveva ricostruito anche la trasmissione "Chi L'ha visto?", l'uomo era atterrato regolarmente alle 8 e nel corso della giornata aveva telefonato più volte alla compagna e poi anche alla ex moglie. L'ultimo contatto alle 17 di quello stesso giorno ma da allora di lui si erano perse le tracce. L'uomo era abituato a viaggiare spesso per lavoro, anche all'estero, e in Lombardia doveva concludere un grosso affare ma i famigliari hanno sempre detto che non appariva preoccupato. Nessuno infatti pensava potesse sparire nel nulla. Le figlie, ora più grandi, hanno continuato a cercarlo incessantemente anche dopo la morte della loro madre con continui appelli in cerca di informazioni utili.