Da lunedì arriva il gelo e crollano le temperature: è il periodo più freddo dall’inizio dell’inverno A partire da lunedì 6 febbraio l’area mediterranea sarà raggiunta da un’aria gelida in arrivo dalla Russia. Le temperature scenderanno drasticamente e resteranno al di sotto della media per tutta la settimana.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Dal caldo anomale al freddo artico. Un vortice di aria gelida investirà l'Italia a partire da lunedì 6 febbraio portando un calo delle temperature su quasi tutte le regioni, dando luogo al periodo più freddo dall'inizio dell'inverno. Tempo sereno eccetto qualche peggioramento al Sud e sulle isole maggiori, come la Sardegna.

Secondo le previsioni meteo degli esperti nelle prossime ore l'area mediterranea sarà raggiunta da masse di aria fredda provenienti dall'Europa orientale, con correnti gelide in arrivo dalla Russia. Le temperature scenderanno drasticamente e resteranno al di sotto della media per tutta la settimana. Lunedì sarà una giornata molto fredda in tutto il Paese, con venti da est o nordest, molto forti al Centro-Sud.

Per quanto riguarda il tempo invece questo sarà instabile e localmente perturbato su Sardegna, Sicilia e Calabria, e sereno altrove. In particolare, le previsioni per lunedì 6 febbraio indicano un cielo molto nuvoloso in Sardegna con precipitazioni anche localmente intense, nevose nelle aree montuose oltre 800-900 metri. Nuvolosità sparsa per lo più irregolare, solo localmente compatta, sulle pianure del Nordovest e delle Venezie, sulle regioni centrali adriatiche e al Sud, con possibili deboli e isolate nevicate fino al mattino nelle zone interne di Abruzzo e Molise e nel nordest della Calabria. Tempo più soleggiato nel resto del Paese.

Per la giornata di martedì 7 febbraio invece è previsto cielo sereno o poco nuvoloso al Nord e sulle regioni centrali. Tempo perturbato sulle Isole maggiori con cielo molto nuvoloso e precipitazioni sparse in Sicilia, Sardegna orientale e meridionale. Qualche nube sparsa sarà presente su medio Adriatico, Puglia, Basilicata e Calabria. La giornata sarà molto fredda in tutta Italia con temperature abbondantemente sotto i valori normali del periodo con gelate diffuse notturne e mattutine al Nord con valori di 4 o 5 gradi sottozero.