Cuneo, tragico schianto tra veicoli: 2 morti e 3 feriti nell’incidente stradale a Savigliano

Immagine di repertorio.

Terribile incidente stradale in provincia di Cuneo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 29 gennaio. Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite, tra cui alcune in maniera grave, a seguito dello schianto tra due veicoli. Il tragico impatto è avvenuto lungo la strada Sanità che da Savigliano conduce verso Vottignasco, sempre nel Cuneese.

L'allarme è scattato poco dopo l'ora di pranzo, intorno alle 14.30 quando, per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi si sono scontrati violentemente. Si tratterrebbe di un mezzo pesante e un'auto che è andata completamente distrutta.

La chiamata ai numeri di emergenza ha messo immediatamente in moto la macchina dei soccorsi con l'invio sul posto di numerosi mezzi sanitari e dei vigili del fuoco, oltre che delle forze dell'ordine. Drammatiche le scene che si sono presentate davanti agli occhi dei primi soccorritori giunti sul posto. Le persone coinvolte nell'incidente erano incastrate tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei pompieri per liberarle.

Per due di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare. Soccorsi e trasportati immediatamente in ospedale i feriti tra cui alcuni che sarebbero in gravi condizioni. Sul posto oltre ad ambulanze medicalizzate del 118, è intervenuto anche l'elisoccorso del servizio di emergenza medica atterrato nei pressi del luogo della tragedia.

Per consentire i soccorsi medici e poi i rilievi da parte delle forze dell'ordine, intervenute sul posto per la viabilità e per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, la strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.