"Cristoforo Colombo non era genovese ma spagnolo ed ebreo". Film riscrive la storia dell'esploratore Il documentario spagnolo "Colon Adn. Su verdadero origen" sostiene che Cristoforo Colombo non fosse genovese, bensì fosse originario del Mediterraneo Occidentale ed ebreo sefardita. Ma molti esperto dubitano di questa tesi.

A cura di Davide Falcioni

Se si va a Genova, per la precisione in Via di Porta Soprana, si può visitare la casa in cui visse da giovanissimo Cristoforo Colombo, lo "scopritore" delle americhe, figlio – secondo la tesi finora più accreditata da parte degli storici – di Domenico Colombo e Susanna Fontanarossa, italiani e gestori dapprima di una piccola azienda tessile e successivamente, in seguito al trasferimento a Savona, di un negozio di vini e formaggi.

Eppure un documentario andato in onda ieri sera potrebbe riscrivere totalmente la vita dell'esploratore. Il film, intitolato "Colon Adn. Su verdadero origen" (Colombo Dna. La sua vera origine) e trasmesso dall'emittente nazionale iberica RTVE in concomitanza con la festa nazionale spagnola che commemora l'arrivo di Colombo nel Nuovo Mondo il 12 ottobre 1492, getta nuova luce sul secolare mistero della nazionalità di Cristoforo Colombo, cui come abbiamo visto finora sono stati attributi ufficialmente natali genovesi. Lo scopritore delle Americhe, si afferma, era spagnolo e in particolare sarebbe stato un ebreo sefardita originario di luoghi che potrebbero essere la costa di Valencia, della Catalogna o delle Baleari. In ogni caso, nulla a che vedere con Genova e l'Italia.

A questa conclusione si è arrivati dopo un'indagine genetica durata vent'anni condotta da ricercatori guidati dal medico forense José Antonio Llorente, dell'università di Granada. Gli esperti hanno analizzato i piccoli frammenti ossei dei resti di Colombo conservati nella cattedrale di Siviglia, confrontandoli con quelli di parenti e discendenti conosciuti, fra cui quelli appartenenti al presunto figlio Hernando e al fratello Diego. Gli esami hanno confermato che si tratta proprio delle ossa dell'esploratore, ma la tesi sostenuta dai ricercatori è soprattutto un'altra.

Nella scena clou del documentario infatti si assiste a un dialogo tra José Antonio Llorente e Francesc Albadaner, storico e difensore delle origini catalane del navigatore nel libro ‘La catalanidad de Colon'. "Abbiamo il Dna di Cristoforo Colombo molto parziale, ma sufficiente. Abbiamo il Dna di Hernando Colon, che è confermato che fosse il figlio", afferma il medico forense, parlando con Albadaner. "La cosa molto importante nella tua teoria è che sia nel cromosoma Y (ereditato dal padre) che nel Dna mitocondriale (ereditato dalla madre) di Hernando ci sono tratti compatibili con l'origine ebraica", aggiunge Lorente.

"Il DNA indica che l'origine di Cristoforo Colombo si trova nel Mediterraneo occidentale", spiega poi il ricercatore. "Se non c'erano ebrei a Genova nel XV secolo, la probabilità che fosse originario di lì è minima. Né c'era una grande presenza ebraica nel resto della penisola italiana". Poiché non esistono teorie solide né chiare indicazioni che Colombo potesse essere francese, aggiunse Lorente, l'area di ricerca si restringe ulteriormente. "Rimangono l'area mediterranea spagnola, le isole Baleari e la Sicilia. Ma la Sicilia sarebbe strana perché allora Cristoforo Colombo sarebbe stato scritto con qualche traccia di italiano o di lingua siciliana. Tutto ciò significa che la sua origine più probabile è nell'area mediterranea spagnola o nelle isole Baleari che appartenevano alla corona di Aragona all'epoca".

Va specificato, comunque, che conclusione a cui è giunto il documentario è contestata da altri specialisti che criticano la mancanza di prove scientifiche incontrovertibili. Llorente, scrive El Pais citandone alcuni, non ha pubblicato nessuno studio accreditato a sostegno della sua tesi. "La mia conclusione è che il documentario Colon Adn non mostra in nessun momento il Dna di Colombo", afferma Antonio Alonso, ex direttore dell'Istituto nazionale di tossicologia e scienze forensi.