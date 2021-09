Cosenza: bambina di 11 anni caduta dal balcone, dichiarata la morte celebrale É stata dichiarata la morte cerebrale della bambina caduta del balcone della sua abitazione nel Cosentino nella serata di venerdì. La piccola, 11 anni, era in casa con la sua famiglia. Aveva subito fratture multiple (anche al femore) oltre a diverse emorragie e una lesione dell’arteria epatica. Sulla dinamica dei fatti indagano i carabinieri di Cosenza.

A cura di Biagio Chiariello

Il drammatico incidente di Lappano ha purtroppo avuto l'epilogo che nessuno si sarebbe mai augurato: è stata dichiarata infatti la morte cerebrale della bambina di 11 anni caduta dal balcone di casa sua, nella frazione “Santo Stefano” del comune cosentino, venerdì sera. Un volo di circa 9 metri che non ha dato scampo, dunque, alla piccola. Da sabato si trovava ricoverata nell’ospedale “Bambino Gesù” di Roma dove, dopo un volo sanitario urgente dell’Aeronautica militare, era arrivata in condizioni disperate.

Troppo gravi le ferite subite nella caduta

Dopo un primo ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cosenza, era stata trasferita in condizioni disperate al "Bambin Gesù" di Roma, dove oggi é stata sottoposta ad una Tac a conclusione della quale i sanitari del nosocomio pediatrico ne hanno dichiarato la morte cerebrale. La bambina, secondo quanto si é appreso, è tenuta in vita dalle apparecchiature cui é collegata. A seguito della caduta aveva riportato fratture multiple (anche al femore) con il fegato in uno stato grave, oltre a diverse emorragie e una lesione dell’arteria epatica.

La bimba era in casa coi genitori

Sulla dinamica di quanto é accaduto venerdì scorso sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Cosenza. Profonda commozione ha suscitato la tragica notizia in una comunità che si era stretta intorno alla famiglia dell'11enne. Al momento dei fatti i genitori erano in casa insieme alla sorella maggiore, 14enne, ed hanno immediatamente allertato il 118, che ha portato la bimba in ospedale. La famiglia si era trasferita nella frazione Santo Stefano del comune alle porte della città Bruzia solo da qualche mese.