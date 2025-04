video suggerito

Corsi Indire per docenti di sostegno, Valditara firma i decreti attuativi: le novità e chi può partecipare Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato due decreti finalizzati all'attivazione dei percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dal decreto legge 71 del 2024 (tra cui quelli Indire). Ecco tutto quello che c'è da sapere e che può partecipare.

A cura di Ida Artiaco

Novità per gli aspiranti docenti di sostegno. Sono stati firmati dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, due decreti finalizzati all’attivazione dei percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dal decreto legge 71 del 2024.

Come si specifica in un comunicato diffuso sempre dal MIM, "i provvedimenti si iscrivono nel più ampio contesto delle riforme che interessano la scuola e mirano ad affrontare in modo efficace la grave carenza di insegnanti specializzati sul sostegno, introducendo, in via straordinaria e in aggiunta all’offerta formativa delle università (TFA), un canale formativo di specializzazione specifico per oltre 60mila docenti precari".

Secondo il ministro Valditara, "le misure adottate puntano ad ampliare la platea dei docenti qualificati per l’insegnamento sul sostegno, consolidandone le competenze maturate attraverso l’esperienza didattica. Il nostro obiettivo è assicurare a ogni studente con disabilità docenti adeguatamente formati".

Nello specifico, con il primo decreto si disciplina il percorso di 40 Crediti formativi per i docenti che hanno già effettuato servizio sul sostegno, pur senza titolo di specializzazione, per almeno tre anni negli ultimi cinque. Con il secondo decreto, gli insegnanti che hanno acquisito un titolo di formazione specializzante all'estero, e che hanno un contenzioso con il Ministero, potranno completare la loro formazione attraverso specifici percorsi di 48 crediti formativi, ovvero di 36 crediti formativi se in possesso di un anno di esperienza professionale sullo specifico grado di istruzione.

I corsi di specializzazione si svolgeranno in modalità telematica e sincrona con tutti gli esami in presenza. Le attività di tirocinio verranno svolte in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione. La durata dei corsi dovrà essere di non meno di quattro mesi. Le Università attiveranno i corsi rispondendo ad avvisi del Ministero dell’Istruzione e del Merito che saranno emanati nei prossimi giorni.

Ma l'iscrizione a questi corsi potrà avvenire anche attraverso Indire, l'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa, che – si specifica nella nota del Ministero – dovrà definire a breve la propria offerta formativa.