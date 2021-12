Coronavirus Italia, il bollettino di oggi: 21.042 casi e 96 morti Covid, i dati di sabato 11 dicembre Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 21.042 nuovi casi di Covid-19. I decessi sono stati 96. Sono i dati del bollettino diffuso dal ministero della Salute oggi, sabato 11 dicembre. Sono stati eseguiti 565.077 tamponi: il tasso di positività al 3,7%

Sono stati 21.042 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 20.497. I decessi nell'ultima giornata sono stati 96 secondo i dati del bollettino di oggi sabato 11 dicembre diffuso dal ministero della Salute. Il totale delle infezioni nel nostro Paese sale a 5.206.305 mentre i decessi totali da inizio emergenza nel nostro Paese sono 134.765.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 565.077 tamponi tra test antigenici e molecolari. Il tasso di positività si attesta al 3,7%. La regione che al momento riporta più casi giornalieri è il Veneto.

I contagi di oggi in Italia, Regione per Regione

Sono 21.042 i contagi registrati nel nostro Paese nella giornata di oggi sabato 11 dicembre. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l'incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: + 4.024

Veneto: + 4.062

Campania: + 1.329

Emilia Romagna: + 1.733

Lazio: + 1.745

Piemonte: +1.652

Sicilia: + 887

Toscana: + 924

Puglia: + 463

Friuli-Venezia Giulia: + 765

Marche: + 565

Liguria: + 700

Calabria: + 481

Abruzzo: + 362

P.A Bolzano: + 497

Sardegna: + 191

Umbria: + 212

P.A Trento: + 262

Basilicata: + 85

Molise: + 23

Valle d'Aosta: + 85

Tamponi e tasso di positività

In Italia sono stati analizzati nelle ultime 24 ore 565.077 tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta al 3,7%, contro il 2,9% di ieri

Ricoveri e terapie intensive

I ricoveri covid continuano ad aumentare. I pazienti in area medica sono 56 in più di ieri. In terapia intensiva, invece, sono stati registrati 2 nuovi ingressi.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo gli ultimi aggiornamenti del report del governo sulla campagna vaccinale, al momento risultano somministrate 101.202.665 dosi di vaccino anti Covid. L'88,09 % della popolazione over 12 ha ricevuto almeno una dose e l'84,98 % ha completato il ciclo: sono 45.896.960 italiani. Le terze dosi somministrate sono invece 10.855.405.