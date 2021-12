Coronavirus Italia, il bollettino di oggi: 20.497 casi e 118 morti Covid, i dati di venerdì 10 dicembre Sono stati 20.497 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia mentre i decessi sono stati 118 secondo il bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute. Sono stati eseguiti 716.287 tamponi: tasso di positività al 2,9%

Sono stati 20.497 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato in aumento rispetto ai 12.527 di ieri 9 dicembre. I decessi nell'ultima giornata sono stati 118 secondo i dati del bollettino di oggi venerdì 10 dicembre diffuso dal ministero della Salute. Il totale delle infezioni nel nostro Paese sale a 5.185.270 mentre i decessi totali da inizio emergenza nel nostro Paese sono 134.669. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 716.287 tamponi tra test antigenici e molecolari. Il tasso di positività si attesta al 2,9%. La regione che al momento riporta più casi giornalieri è il Veneto.

I contagi di oggi in Italia, Regione per Regione

Sono 20.497 i contagi registrati nel nostro Paese nella giornata di oggi venerdì 10 dicembre. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l'incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +3474

Veneto: + 3993

Campania: + 1665

Emilia Romagna: +1661

Lazio: + 1871

Piemonte: +1791

Sicilia:+1143

Toscana: +870

Puglia: +387

Friuli-Venezia Giulia: +483

Marche: +631

Liguria: +598

Calabria: +360

Abruzzo: +317

P.A Bolzano: +543

Sardegna: +173

Umbria: +195

P.A Trento: +217

Basilicata: +97

Molise: +2

Valle d'Aosta: +26

Tamponi e tasso di positività

In Italia sono stati analizzati nelle ultime 24 ore 716.287 tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta al 2,9%, contro il valore più alto registrato nella giornata di ieri (4%).

Ricoveri e terapie intensive

I ricoveri covid continuano ad aumentare. I pazienti in area medica sono aumentati di + 150 unità nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva, invece, sono stati registrati 5 ingressi in più.

Le vaccinazioni Covid in Italia

L'Italia ha superato le 100mila dosi di vaccino anti-Covid somministrate già il 29 novembre. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose o il vaccino monodose per completare il ciclo vaccinale sono ormai 45.8 milioni. Nella giornata di oggi la quota delle dosi di vaccino somministrate ha superato le 100mila attestandosi a 100.629.050. Ha attualmente conseguito la terza dose il 17,46% della popolazione. L'84,3% della popolazione è vaccinato.