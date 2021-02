Paura questo pomeriggio a Coreglia, in provincia di Lucca. Una bimba di soli 8 anni è in gravi condizioni dopo essere caduta da cavallo mentre si trovava in una area del maneggio in località La Villa. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la piccola sarebbe scivolata e caduta dalla sella, battendo la testa. L’allarme è stato dato immediatamente dai presenti. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza ma ha poi ritenuto opportuno far levare in volo anche l’elisoccorso Pegaso, che l'ha trasferita all'ospedale Meyer di Firenze dove è arrivata in codice rosso.

Il nosocomio, contattato da Fanpage.it, ha confermato che la paziente è stata presa in carico ma che è ancora troppo presto per avere ulteriori notizie. Ciò che è certo è che la bambina era in stato soporoso, quando è stata soccorsa poi ha ripreso conoscenza sebbene dolorante.

Un episodio simile si è verificato solo due settimane fa a Bagnolo Piemonte: una ragazza di 15 anni è caduta accidentalmente da cavallo, battendo violentemente al suolo e riportando seri traumi. Scattato l’allarme, la centrale operativa dell’emergenza sanitaria 118 ha disposto l’immediato intervento di un’ambulanza, insieme all’elisoccorso decollato dalla base provinciale di corso Marche, a Torino che l'ha trasferita al Cto. Per fortuna non ha riportato ferite gravi. Grave incidente a fine gennaio anche a San Calogero, nel Vibonese, con protagonista un minorenne. Un ragazzo di 17 anni che si trovava in sella al suo cavallo, lungo il corso principale del paese, è stato sbalzato dall’animale contro una colonna in cemento armato nei pressi di un tabacchino.

In aggiornamento.