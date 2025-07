Confidential, stasera il terzo appuntamento su Fanpage: ospite in diretta live Santino Di Matteo

Appuntamento alle 22 di stasera col terzo appuntamento di Confidential, il nuovo progetto di Deepinto su Fanpage.it. In diretta live, per rispondere alle domande degli spettatori, ci sarà anche l’ex mafioso e collaboratore di giustizia Santino De Matteo.

Terzo appuntamento questa sera con Confidential, il nuovo progetto di Deepinto su Fanpage.it dedicato a inchieste e approfondimenti. Alle 22 di stasera, lunedì 28 luglio, verrà trasmessa live sui nostri canali la terza puntata del documentario dedicato alla strage di Capaci: in studio per la prima volta ci sarà anche il collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, pronto a raccontare la sua verità e a rispondere alle domande degli ospiti e degli spettatori in diretta.

Al tavolo con Santino De Matteo, come negli altri appuntamenti, ci sarà il direttore di Deepinto ed ex direttore di Fanpage.it Francesco Piccinini, che presenterà il documentario e commenterà il lavoro insieme alla giornalista di Fanpage.it Giorgia Venturini e alla dottoressa Marta Casà, anche nota come Mente criminale.

L’ex mafioso e collaboratore di giustizia ha chiesto di partecipare alla diretta live su Fanpage.it per rispondere sulla questione del suo pentimento. Nel corso della puntata, Santino Di Matteo parlerà anche del delitto di Piersanti Mattarella.

Santino Di Matteo è stato colui che ha svelato ai magistrati l'organizzazione di Cosa Nostra sulla strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Non solo: Santino è il padre di Giuseppe Di Matteo, che a soli 12 anni nel 1993 venne rapito dopo la decisione del padre di collaborare con la giustizia. Dopo due anni di prigionia, Giuseppe fu strangolato e disciolto nell’acido.

Nel documentario di Confidential, Di Matteo racconta quello che accadeva in casa sua durante i vari incontri dei boss di Cosa Nostra. In quella casa, ad esempio, vennero definiti i dettagli della strage di Capaci. Ha raccontato anche che da lui si è nascosto Giovanni Brusca, che in casa sua giocava anche coi figli e da cui, pochi anni dopo, sarebbe partito l'ordine di uccidere il bambino.