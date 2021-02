Si trovava a pochi chilometri da Manila, nelle Filippine, e qui si nascondeva dalle autorità italiane. Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale per violenze sessuali su minori: la vittima era la figlia 13enne della sua convivente, molestata più volte dal 51enne friuliano nel corso della loro convivenza a Trieste.

Dopo la condanna a 8 anni di reclusione per le ripetute violenze ai danni della ragazzina arrivata nel 2017, l'uomo, originario di Udine, era fuggito all'estero il giorno stesso della Condanna in Cassazione. I giudici avevano confermato la pena a 8 anni emessa dal tribunale di Trieste sia in primo che in secondo grado e lui ha deciso di fuggire a Angels City, nota località a ottanta chilometri da Manila, tristemente conosciuta per il turismo sessuale a pagamento con minori. Per questo motivo le autorità italiane avevano emesso nei suoi confronti un mandato di cattura internazionale, per riportarlo in Italia a scontare la pena prevista dal Tribunale.

Soltanto adesso, nel 2021, è stato rintracciato nelle Filippine grazie ad un post pubblicato su Facebook da un amico. Le autorità lo hanno quindi fermato e condotto nel carcere di Manila, dove risulta attualmente detenuto. Adesso le forze dell'ordine dovranno attivare le procedure per l'estradizione, in modo da farlo tornare nel nostro Paese a scontare la pena prevista per le violenze sessuali sulla ragazzina di appena 13 anni figlia della sua compagna dell'epoca con la quale aveva deciso di andare a vivere, nella città di Trieste. Il provvedimento è arrivato proprio al termine di un'operazione dell'Interpol di Roma, coordinata da Andrea Vitalone, esperto per la sicurezza. A collaborare anche la polizia filippina successivamente avvertita insieme al Servizio centrale operativo della Polizia che ha offerto il suo supporto.