Condannata a 14 anni Rosalia Messina Denaro, la sorella che ha aiutato il boss nella latitanza Associazione mafiosa aggravata e ricettazione i reati contestati alla donna già in carcere dal marzo 2023. Avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura gestendo la rete di "pizzini" con la quale l'ex padrino riusciva a mantenere i rapporti con i suoi uomini.

A cura di Biagio Chiariello

Rosalia Messina Denaro, sorella del più noto boss mafioso Mattia Messina, è stata condannata dal gup di Palermo, Clelia Maltese, a 14 anni di carcere per associazione mafiosa aggravata e ricettazione.

L’accusa – sostenuta dai pm Giancluca De Leo e Pierangelo Padova nel processo col rito abbreviato – il 29 marzo scorso aveva chiesto 20 anni di carcere per la sorella maggiore dell'ex capomafia. Rosalia era stata arrestata nel marzo 2023, poche settimane dopo il blitz in cui il fratello fu sorpreso e arrestato dal Ros alla clinica La Maddalena di Palermo.

Di cosa era accusata la sorella del boss mafioso

E se per tanti anni Mattia Messina Denaro è stato latitante, stando alle imputazioni sarebbe stata proprio Rosalia ad aiutarlo gestendo per suo conto la “cassa” della “famiglia” di Cosa Nostra e la rete di trasmissione dei ‘pizzini’, consentendo così al boss di Castelvetrano di mantenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua lunga latitanza, conclusa il 16 gennaio 2023.

Mattia Messina Denaro è deceduto nel settembre scorso per un tumore. In un'abitazione a disposizione della donna era stato trovato – occultata nella gamba metallica di una sedia – il pizzino in cui si parlava della malattia dell'ex padrino.

Le indagini sono state svolte dal Ros, coordinato dalla Dda di Palermo, diretta da Maurizio de Lucia e Paolo Guido.

Chi è Rosalia Messina Denaro

Rosalia Messina Denaro ha sposato Filippo Guttadauro, fratello del capomafia di Brancaccio, Giuseppe, in carcere al cosiddetto "ergastolo bianco" dopo aver scontato 14 anni per associazione mafiosa.

La stessa condanna che sta scontando il figlio Francesco (in via definitiva a 16 anni). Mentre la figlia, Lorenza Guttadauro, è un avvocato penalista che ha assistito (dal punto di vista legale) anche lo zio Mattia.