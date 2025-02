video suggerito

Concorso Pnrr2 per la scuola: al via oggi la prova scritta per scuola di infanzia e primaria Al via oggi, mercoledì 19 gennaio, la prova scritta del concorso PNRR 2 per l'assunzione a tempo di oltre ottomila docenti per le scuole dell'Infanzia e Primaria: come funziona e cosa portare.

A cura di Ida Artiaco

Al via oggi, mercoledì 19 gennaio, la prova scritta del concorso PNRR 2 per l'assunzione a tempo indeterminato in totale di 19mila docenti per le scuole di ogni ordine e grado. Nelle prossime ore toccherà ai candidati per la scuola dell'Infanzia e della Primaria sottoporsi alla prova computer-based con domande a risposta multipla. I candidati sono 36mila e i posti a disposizione 8.355 così ripartiti: 802 posti comuni e 302 per il sostegno per l'Infanzia, e 3.140 posti comune e 4.111 per il sostegno per la Primaria.

Come si svolge la prova scritta del concorso PNRR 2 per la scuola

La prova si svolge nella sede individuata dall'Ufficio Scolastico Regionale, che ne ha inviato comunicazione al singolo candidato. Per quanto riguarda nello specifico la prova scritta per l'Infanzia e la Primaria, le prove scritte si terranno per posto comune e di sostegno tutte oggi, mercoledì 19 febbraio, secondo due turni orari, quello mattutino dalle ore 8.00 e quello pomeridiano dalle ore 13.30. La durata della prova è di 100 minuti. I candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.

La prova consiste in 50 quesiti a risposta multipla, finalizzati a valutare le competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché le competenze digitali e la conoscenza della lingua inglese: ce ne saranno 10 di contenuto pedagogico, 15 di contenuto psicopedagogico (compresi gli aspetti relativi all'inclusione), 15 di contenuto metodologico-didattico (compresi gli aspetti relativi alla valutazione), 5 sulla conoscenza della lingua inglese e 5 sull'uso didattico delle tecnologie digitali.

Le regole da rispettare durante la prova scritta

Prima dell'inizio della prova, bisogna consegnare al comitato di vigilanza telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati. Durante lo svolgimento, i candidati non possono introdurre nemmeno carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso.

I risultati della prova scritta e qual è lo step successivo

Il punteggio minimo richiesto per concorrere al superamento della prova è di 70/100. A determinare il voto di accesso sarà il candidato che totalizzerà il punteggio più alto e il punteggio conseguito sarà visualizzato a schermo subito dopo la conclusione della prova.

Alla prova orale avrà accesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione di destinazione per la specifica tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100.