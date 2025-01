video suggerito

Concorso docenti Pnrr2, le date delle prove scritte: quando si inizia È stato comunicato da Ministero il calendario delle prove scritte del Concorso docenti PNRR2: si parte il 19 febbraio con la prova dei docenti su posto comune e su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, e si prosegue da 25 al 27 febbraio per i docenti delle secondarie di I e II grado. Tutte le novità. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Partiranno il prossimo mercoledì 19 febbraio le prove scritte dei concorsi ordinari per l'assunzione in ruolo dei docenti su posto comune e su posto di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (Concorso docenti PNRR2). Si continuerà il 25 febbraio e poi il 27 con le prove per la scuola secondaria di I e di II grado. Si tratta di una notizia importante che riguarda 239.100 candidati (36.772 per la scuola dell'infanzia e primaria, 202.328 per la scuola secondaria) che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il 30 dicembre 2024. Si ricordi che i posti a bando sono 8.355 per la scuola dell'infanzia e primaria e 10.677 per la scuola secondaria; i posti di sostegno rappresentano all'incirca un quarto.

Concorso Pnrr 2 per la scuola, date e orari della prova scritta per Secondaria I e II grado

Il Ministero ha diffuso il calendario della prima prova. Per quanto riguarda le secondarie di I e II grado si terranno dal 25 al 27 febbraio. Le sessioni saranno suddivise in due turni giornalieri: i turno mattutino con l'identificazione dalle ore 8.00 e lo svolgimento dalle ore 9.00 alle ore 10.40; e il turno pomeridiano con identificazione dalle ore 13.30 e lo svolgimento della prova: dalle ore 14.30 alle ore 16.10.

Le prove si svolgeranno, infatti, nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione. Il calendario specifico sarà comunicato a ciascun candidato da parte dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio.

Leggi anche Quando inizia il processo a Daniela Santanchè e cosa rischia la ministra

Date e orari della prova scritta per scuola d'infanzia e primaria

Le prove scritte per la scuola dell'infanzia e per la primaria si terranno dal 19 febbraio per posto comune e di sostegno il giorno 19 febbraio 2025, sempre secondo due turni orari, quello mattutino dalle ore 8.00 e quello pomeridiano dalle ore 13.30.

Il numero dei candidati e i posti disponibili

I posti a bando sono 8.355 per la scuola dell'infanzia e primaria e 10.677 per la scuola secondaria; i posti di sostegno rappresentano all'incirca un quarto. In totale i candidati sono 239.100 (36.772 per la scuola dell'infanzia e primaria, 202.328 per la scuola secondaria). La prova è strutturata secondo una modalità già sperimentata nel concorso bandito nel 2023, che prevede 50 quesiti a risposta multipla di contenuto non disciplinare: 10 di contenuto pedagogico, 15 di contenuto psicopedagogico (compresi gli aspetti relativi all'inclusione), 15 di contenuto metodologico-didattico (compresi gli aspetti relativi alla valutazione), 5 sulla conoscenza della lingua inglese e 5 sull'uso didattico delle tecnologie digitali.

Alla prova orale avrà accesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione di destinazione per la specifica tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100.