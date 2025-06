video suggerito

Concorso per il reclutamento di 4918 allievi Carabinieri: bando, requisiti e come fare domanda L’Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso pubblico per assumere 4918 Allievi, a cui si potrà candidare entro il 7 luglio chiunque sia in possesso di cittadinanza italiana, diploma e rientri tra i 17 e i 24 anni d’età: i vincitori del bando frequenteranno un corso di formazione di 6 mesi per diventare appuntati e militari dell’Arma. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Dario Famà

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Arma dei Carabinieri ha bandito un concorso pubblico per assumere 4918 Allievi in ferma quadriennale, suddivisi in questo modo: 3421 volontari, 1465 cittadini italiani e 32 candidati che dispongono di un livello di lingua italiana A2.

Il bando è stato pubblicato questa mattina ed è stato realizzato per formare e preparare giovani ragazzi e ragazze a diventare appuntati e carabinieri semplici. Può candidarsi chi è cittadino italiano in possesso o è in procinto di prendere il diploma entro la fine dell'anno scolastico: c'è tempo fino al 7 luglio.

Concorso allievi Carabinieri, i posti disponibili

I posti messi a disposizione dall'Arma dei Carabinieri per gli Allievi ammontano a 4918 in ferma quadriennale nel ruolo di appuntati e carabinieri semplici e sono divisi in questo modo:

3.421 volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo e in ferma prefissata iniziale in servizio

in ferma prefissata in servizio o in congedo e in ferma prefissata iniziale in servizio 1465 cittadini italiani

32 persone, di cui 22 volontari e 10 civili, in possesso di una certificazione A2 di lingua italiana

I requisiti necessari

Per partecipare al bando è necessario possedere i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana

Diploma di scuola superiore, che può essere ottenuto anche entro la fine dell'anno scolastico corrente.

di scuola superiore, che può essere ottenuto anche entro la fine dell'anno scolastico corrente. Età compresa tra i 17 e i 24 anni, che arriva fino a 25 per i volontari in ferma prefissata iniziale e in servizio da almeno 12 mesi

Come fare domanda e i documenti necessari

Chiunque volesse partecipare al concorso pubblico deve presentare domanda online dal 6 giugno al 7 luglio attraverso il sito www.carabinieri.it, accedendo alla sezione "Concorsi" e seguendo l'iter prefigurato. La candidatura potrà essere eseguita solo tramite SPID, strumento che consente l'identificazione digitale dell'utente.

Al termine della procedura, chi ha fatto domanda è obbligato a stampare la copia del modulo compilato precedentemente, inviato tramite mail in formato PDF. Al momento della prova scritta, è necessario esibire il documento per poter accedere alla preselezione.

Ulteriori dettagli utili alla presentazione della domanda sono esplicitati nel bando di concorso.

Le prove da superare per il concorso e come prepararsi

Per poter superare il concorso, ci sono diverse prove da affrontare:

Prova scritta di preselezione

Prova di efficienza fisica

Accertamenti psico-fisici per la verifica dell'idoneità psicofisica

per la Accertamenti attitudinali

Valutazione dei titoli

Ai candidati sarà possibile esercitarsi e preparasi al test di preselezione grazie all'applicazione web "Simulatore concorsi". La piattaforma si trova sul sito dei Carabinieri ed è disponibile anche per i dispositivi con sistema operativo Android e iOS. L'accesso in sicurezza è garantito da un codice alfanumerico e a barre assegnato ad ogni candidato che abbia completato la presentazione della domanda.

Nella simulazione vengono generate 100 domande, a cui si può rispondere in tre diverse modalità: "Esercitazione" con una prova senza limite di tempo, con più di 4 livelli di difficoltà e con la possibilità di vedere immediatamente la risposta sbagliata, "Prova d'esame" con un tempo massimo di 1 ora e "Didattica" dove l'algoritmo sceglie le domande del test in base alla materia selezionata.

Il percorso degli allievi Carabinieri dopo il concorso

Chi riuscirà a vincere il concorso dovrà frequentare un corso di formazione di 6 mesi presso le Scuole Allievi Carabinieri, dislocate a Roma, Reggio Calabria, Iglesias, Torino, Campobasso e Taranto. Si tratta di un percorso d'apprendimento utile ad acquisire la preparazione militare, giuridica e professionale necessaria a ricoprire diversi ruoli all'interno dell'Arma.

A tal proposito, sarà possibile esprimere la propria preferenza per la formazione e l'impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare.