video suggerito

Concorso Arma dei Carabinieri per 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico: bando, requisiti e come fare domanda L’Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso pubblico per selezionare 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico, destinato a laureati in discipline specialistiche. Possono candidarsi cittadini italiani in possesso di una laurea magistrale e con età non superiore ai 32 anni alla data di scadenza del bando. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso per l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico, suddivisi in varie specializzazioni: 5 in medicina, 1 in veterinaria, 1 in psicologia, 1 in investigazioni scientifiche (fisica), 1 in biologia, 3 in telematica, 1 in genio e 1 in amministrazione. Tre posti sono riservati al personale già in servizio nell’Arma.

Possono partecipare cittadini italiani in possesso di laurea magistrale e con età non superiore a 32 anni alla data di scadenza delle domande fissata alle 23.59 del 19 maggio 2025.

Concorso Arma dei Carabinieri, posti disponibili e mansioni

I posti disponibili per la selezione e l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri saranno così suddivisi:

5 posti per la specialità in medicina;

1 posto per la specialità veterinaria;

1 posti per la specialità psicologia;

1 posto per la specialità investigazioni scientifiche – fisica;

1 posto per la specialità investigazioni scientifiche – biologia;

3 posti per la specialità telematica;

1 posti per la specialità genio;

1 posto per la specialità amministrazione e commissariato;

3 posti sono riservati a Carabinieri già in servizio:

1 posto per la specialità telematica;

1 posto per la specialità genio;

1 posto per la specialità amministrazione e commissariato.

I requisiti necessari

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani in possesso di una laurea magistrale attinente alla specialità scelta e che, alla data di scadenza del bando, non abbiano superato il 32° anno di età.

Questi i requisiti specifici per ciascuna specializzazione:

Medicina: laurea in Medicina e Chirurgia.

Veterinaria: laurea in Medicina Veterinaria.

Psicologia: laurea in Psicologia.

Investigazioni scientifiche (Fisica): laurea in Fisica.

Investigazioni scientifiche (Biologia): laurea in Biologia.

Telematica: laurea in Informatica, Ingegneria Informatica o affini.

Genio: laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile o affini.

Amministrazione e Commissariato: laurea in Economia, Giurisprudenza o affini.

Come fare domanda e i documenti necessari

Chi intende partecipare al concorso per 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri deve presentare domanda esclusivamente online, entro il 19 maggio 2025, nella sezione “Concorsi”. La procedura guidata consente di compilare e inviare tutti i dati richiesti.

È necessario caricare in formato PDF alcuni documenti: documento d’identità, codice fiscale, titolo di studio coerente con la specializzazione (medicina, veterinaria, psicologia, biologia, fisica, telematica, ingegneria, economia/giurisprudenza), curriculum vitae aggiornato e firmato, ed eventuali certificazioni linguistiche o informatiche.

Chi è già in servizio e concorre per i tre posti riservati dovrà allegare anche la documentazione di servizio. Al termine, il sistema rilascia una ricevuta da conservare come prova della corretta presentazione.

Come si svolge il concorso e quali sono le prove da superare

Il concorso per l'arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dell'Arma dei Carabinieri si articola in diverse fasi selettive, volte a valutare le competenze tecniche, fisiche e attitudinali dei candidati:

Prova scritta: consiste in un test a risposta multipla su argomenti specifici della specializzazione scelta (medicina, psicologia, telematica, ecc.).

Prova di efficienza fisica: comprende esercizi per valutare la preparazione atletica, come corsa, piegamenti e trazioni.

Accertamenti psicofisici: verificano l'idoneità psicologica e fisica attraverso visite mediche e test psicologici.

Accertamenti attitudinali: valutano le capacità cognitive e comportamentali mediante colloqui e test specifici.

Prova orale: un colloquio sulle materie della specializzazione prescelta, per approfondire le conoscenze tecniche del candidato.

Valutazione dei titoli: analisi dei titoli accademici e professionali posseduti, che possono attribuire punteggi aggiuntivi.

Tutte le prove si svolgono presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri a Roma.

Cosa succede dopo il concorso

Una volta superato con successo il concorso, i candidati vincitori vengono nominati tenenti in servizio permanente nel Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri. Ma l’arruolamento non segna la fine del percorso: si apre infatti una nuova fase, fondamentale per preparare i neo ufficiali alle responsabilità del loro incarico.

Il primo passo è la frequenza di un corso di formazione della durata di un anno, che si tiene presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Qui, i neo Tenenti affrontano un programma didattico mirato, costruito attorno alle esigenze operative e alle competenze richieste per la specifica specialità tecnica a cui sono stati assegnati (come medicina, telematica, psicologia, amministrazione, ecc.).

A quel punto i neo-tenenti assumono pienamente i loro incarichi operativi e vengono assegnati a reparti o comandi in base alla specializzazione, alle necessità dell’Arma e al loro profilo.

Da quel momento, entrano a far parte a tutti gli effetti della catena di comando e del sistema tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri, contribuendo all’efficienza e alla modernizzazione della forza armata anche nelle aree più complesse e innovative.