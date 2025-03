Concorso esercito per 140 allievi Marescialli: bando, requisiti e come fare domanda

video suggerito

Il Ministero della Difesa ha pubblicato il bando per il concorso pubblico per l'ammissione al 28° corso biennale (2025-2027) per 140 Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano. Tra i requisiti, il diploma di istruzione secondaria e il limite di età di 26 anni. Per la candidatura c'è tempo fino al 27 marzo 2025.

A cura di Biagio Chiariello

Il Ministero della Difesa ha pubblicato il bando per il 28° concorso finalizzato all’ammissione di 140 Allievi Marescialli nell’Esercito Italiano per il 2025.

Possono partecipare i cittadini italiani con diritti civili e politici, di età compresa tra 17 e 26 anni (28 anni per chi ha svolto servizio militare). È richiesto il diploma di maturità quinquennale o quadriennale con anno integrativo, conseguito entro il 2025.

Il concorso, di rilevanza nazionale, si articola in una selezione basata sulla valutazione di titoli ed esami, con l’obiettivo di individuare i candidati più qualificati. Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate dal 26 febbraio 2025 al 27 marzo 2025.

Concorso esercito per allievi marescialli, il numero di posti

I 140 posti disponibili nel Concorso Allievi Marescialli sono destinati esclusivamente ai candidati che soddisfano i requisiti di partecipazione.

Va però specificato che una quota riservata, pari al 20% dei posti totali, è destinata al coniuge, ai figli superstiti e ai parenti di secondo grado in linea collaterale, se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

Sono inclusi anche i diplomati delle Scuole Militari e coloro che beneficiano dell’assistenza dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito, dell’Istituto Andrea Doria per i familiari e gli orfani della Marina Militare, dell'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori e dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri, sempre che abbiano i requisiti necessari. I posti riservati non occupati a causa della mancanza di concorrenti idonei saranno assegnati, seguendo la graduatoria di merito, ai candidati idonei non riservatari.

I requisiti necessari per il concorso

Per presentare la propria candidatura, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Essere cittadini italiani;

Possedere un diploma di scuola secondaria quinquennale o quadriennale con anno integrativo, valido per l'accesso all'università. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere riconosciuti come equivalenti secondo la normativa vigente;Essere in possesso dei diritti civili e politici;

Avere un'età compresa tra i 17 e i 26 anni (fino a 28 anni per chi ha già prestato servizio militare);

Essere idonei dal punto di vista psico-fisico e attitudinale per il ruolo richiesto;Avere una fedina penale immacolata e una condotta esemplare;

Non essere stati oggetto di destituzione o decadenza da impieghi pubblici, né di licenziamenti disciplinari;

Non essere sottoposti a misure di prevenzione né avere dipendenze da sostanze stupefacenti o alcol.

Per i militari in servizio che intendono partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti appena indicati è richiesto anche:

Non aver superato il 28° anno di età;

Non aver ricevuto sanzioni disciplinari più gravi di una semplice consegna nell'ultimo biennio o, se il periodo di servizio è inferiore a due anni, durante il servizio prestato;

Non aver ricevuto sanzioni disciplinari di stato negli ultimi cinque anni o, se il periodo di servizio è inferiore a cinque anni, durante il servizio prestato;

Essere in possesso di una valutazione non inferiore a "superiore alla media" o di un giudizio equivalente nell'ultimo biennio o, se il periodo di servizio è inferiore a due anni, durante tale periodo, con almeno sessanta giorni di servizio nel caso del Rapporto Informativo.

Come si svolge il concorso: le prove da superare

Il concorso si compone di diverse fasi selettive, tra cui:

Prova scritta per valutare le competenze culturali di base;

Prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese;

Test di efficienza fisica, comprendenti corsa, piegamenti sulle braccia e trazioni alla sbarra, con parametri distinti in base al genere;

Esami psico-fisici e attitudinali, per verificare l’idoneità alla carriera militare;

Valutazione dei titoli di merito, che contribuirà al punteggio complessivo.

Chi riuscirà a superare tutte le fasi sarà ammesso a un corso biennale, che offre una formazione accademica e professionale completa. Al termine del percorso, gli allievi potranno accedere al ruolo di Maresciallo dell’Esercito Italiano.

Come presentare domanda e i documenti necessari

La domanda di partecipazione al Concorso per 140 Allievi Marescialli Esercito 2025 dovrà essere presentata esclusivamente online, attraverso il portale dei Concorsi del Ministero della Difesa.

È necessario autenticarsi con credenziali SPID o CIE. Il bando è inoltre pubblicato sul portale inPA, dove è possibile consultare tutte le informazioni relative alla procedura di selezione.