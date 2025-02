video suggerito

Concorso aeronautica militare per 300 allievi marescialli: bando, requisiti e come fare domanda Il Ministero della Difesa ha bandito un concorso per 300 allievi Marescialli dell'Aeronautica (corso 2025-2027). Tra i requisiti per i candidati, c'è quello dell'età (dai 17 ai 26 anni, 28 per ex volontari) e il diploma. Domande entro il 15 marzo.

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso per l’ammissione al corso biennale 2025-2027 per 300 allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare. Per la candidatura c'è tempo fino alle 23:59 del 15 marzo 2025.

Per accedere al concorso bisogna avere tra i 17 e i 26 anni, con un'eccezione per chi ha prestato servizio militare volontario, il cui limite sale a 28 anni. È inoltre necessario il diploma di scuola superiore valido per l’iscrizione all’università. I candidati selezionati, infatti, dopo un breve periodo di tirocinio, potranno accedere al corso di formazione e specializzazione, al termine del quale otterranno anche la laurea.

Concorso Areonautica Militare, il numero di posti disponibili

I 300 posti disponibili sono ripartiti tra le seguenti aree e specializzazioni:

Manutenzione Aeromobili: 56 posti (Laurea in Ingegneria Industriale), 14 posti (Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali)

Tecnologie Elettroniche Avanzate: 30 posti

Gestione dello Spazio Aereo e Meteorologia: 61 posti

Amministrazione e Servizi: 52 posti

Operatore di Volo: 25 posti

Cybersecurity e Intelligence: 12 posti

Supporto Tecnico: 50 posti

Ogni candidato può concorrere per una sola area. Se alcuni posti restano vacanti per mancanza di idonei, verranno riassegnati seguendo le priorità indicate nel bando.

I requisiti necessari per accedere al concorso

Possono candidarsi al Concorso 2025 dell'Aeronautica Militare per 300 Allievi Marescialli coloro che soddisfano i seguenti requisiti:

Nazionalità: cittadinanza italiana

Età: tra 17 e 26 anni (fino a 28 anni per chi ha già svolto servizio militare)

Titolo di studio: diploma di scuola superiore (conseguito o da conseguire entro il 2025)

Idoneità: requisiti psico-fisici e attitudinali conformi alle normative

Status amministrativo: non essere mai stati destituiti, dispensati, decaduti o licenziati da un impiego pubblico né prosciolti da precedenti arruolamenti nelle Forze Armate o di Polizia, salvo casi di inidoneità psico-fisica

Fedina penale: condotta irreprensibile, assenza di condanne o procedimenti per reati non colposi

Affidabilità istituzionale: non aver manifestato atteggiamenti incompatibili con la fedeltà alla Costituzione e alla sicurezza dello Stato.

Come inoltrare domanda e i documenti necessari

La domanda di partecipazione deve essere compilata e inviata esclusivamente online tramite il portale della Difesa entro le 23:59 del 15 marzo 2025.

Per accedere, è necessario disporre di SPID (attivabile comodamente da casa con riconoscimento facciale via webcam tramite Zoom, disponibile su PC, tablet e smartphone) e PEC personale.

Le prove per il reclutamento di allievi marescialli

Queste che seguono sono le prove per il reclutamento di allievi marescialli:

Test scritto logico-culturale (100 quesiti, 75 di logica e 25 di cultura generale). Minimo 40/100 per superarlo. Si svolgerà presso il Centro di Selezione di Guidonia nel mese di maggio 2025.

Accertamenti psico-fisici, con esami clinici e specialistici. Si svolgeranno presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Milano tra giugno e luglio 2025.

Tirocinio e prove attitudinali, con test fisici e valutazione comportamentale. Si terranno in otto giorni presso la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare di Viterbo tra giugno e agosto 2025.

Cosa succede dopo il concorso: il percorso degli allievi marescialli

Superate tutte le prove, i vincitori del concorso accedono a un percorso formativo triennale di livello universitario presso la Scuola Marescialli e Brigadieri, con sedi a Firenze e Velletri. Al termine del corso, oltre a ottenere la laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza presso l'Università di Roma Tor Vergata, gli allievi conseguono il grado di Maresciallo dei Carabinieri. La carriera prevede successivi avanzamenti: dopo un anno si diventa Maresciallo Ordinario e, dopo altri sette, Maresciallo Capo.

Un allievo maresciallo percepisce uno stipendio iniziale compreso tra 1.600 e 1.800 euro netti mensili, con opportunità di crescita professionale e vari vantaggi, come alloggio, rimborsi e altri benefit.