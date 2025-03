Con la moto finisce contro un’auto a Sestu: impatto violentissimo, Yuri muore a 19 anni

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Un ragazzo di appena diciannove anni è morto nella mattinata di oggi, domenica 16 marzo, in un tragico incidente stradale in Sardegna. Yuri Loi – questo il nome della giovane vittima della strada – ha avuto un incidente in via Cagliari, a Sestu, alle porte del capoluogo.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il ragazzo era in sella a una moto quando è finito contro un’auto. L’impatto è stato violentissimo e per il diciannovenne non c’è stato nulla da fare: sbalzato dal mezzo dopo l’urto con l’auto, ogni sforzo dei soccorritori è stato vano.

Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenute due ambulanze del 118 per tentare di salvare la vita del ragazzo. Come ricostruito dai quotidiani locali, tra i primi ad arrivare sul luogo della tragedia anche i genitori del ragazzo, originari proprio di Sestu.

In giornata era prevista la festa di Carnevale nel comune, che ha deciso di cancellare tutto in segno di lutto. “La nostra comunità è straziata dalla tragica scomparsa di un nostro giovane concittadino. Non è pensabile in un momento di dolore così forte portare in strada una manifestazione festosa. D'accordo con l'associazione Friends abbiamo ritenuto opportuno annullare l'evento. Ci uniamo al dolore della famiglia in un rispettoso silenzio”, il messaggio affidato ai social della sindaca della città.

Sempre sui social, tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia della giovane vittima della strada. “Piccolo Yuri, riposa in pace – si legge in uno dei tanti post- dà la forza alla tua famiglia a superare questo momento di dolore”.