Con il Ciclone Deborah torna l’inverno sul centro Italia: la neve causa disagi in Toscana e Umbria

Il ciclone Deborah ha riportato l’inverno sull’Italia con neve e forti raffiche di vento. I disagi maggiori si registrano soprattutto in Toscana e Umbria. Previsto un ulteriore peggioramento del meteo nelle prossime ore.

Nell’Aretino i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare due automobilisti rimasti bloccati nella neve

A pochi giorni dall'equinozio di primavera sembra essere tornato l'inverno sull'Italia, soprattutto nelle regioni del centro come Toscana e Umbria, dove nella notte diverse nevicate a bassa quota hanno causato parecchi disagi ai cittadini. Si tratta degli effetti del Ciclone Deborah, una nuova depressione polare proveniente dal Nord Europa che si distingue oltre che per il repentino gelo che sta portando sulla nostra penisola, anche per i forti venti.

Il risultato di questa condizione meteo sono numerosi incidenti nella notte di mercoledì 25 marzo, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare auto e camion bloccati nella neve e cadute di alberi. Un ulteriore peggioramento è previsto per oggi, 26 marzo, e la situazione non migliorerà fino a venerdì 27.

Auto e camion bloccati nella neve in Toscana

La Protezione civile della Toscana ha emesso un'allerta meteo di colore giallo a causa dell'aria fredda dal Nord Europa. Sono previste nevicate nelle aree nord-orientali, forte vento su tutta la regione, e mareggiate lungo la costa.

Un'auto e un camion sono rimasti bloccati nella neve nell'Aretino, all'altezza del passo della Consuma, a metà strada tra Firenze e Arezzo. A causa delle forti nevicate, questa notte la strada è risultata impraticabile e i guidatori si sono trovati improvvisamente bloccati.

La prima a restare bloccata è stata una donna che stava transitando sulla Consuma intorno alle 3 di questa notte. Mentre percorreva il passo è rimasta bloccata in mezzo alla neve senza più riuscire a procedere o a tornare indietro. Per liberarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento volontari di Pratovecchio che sono intervenuti mettendo in sicurezza il mezzo in un'area di sosta.

Successivamente, sempre sulla stessa strada, sono intervenuti per liberare anche un camion che aveva riscontrato le medesime difficoltà a causa della neve ed era rimasto bloccato. La lunga notte dei vigili del fuoco nell'Aretino però non si è fermata qui: sono stati eseguiti altri sei interventi per alberi caduti e rami pericolanti.

Ritorna l'inverno in Umbria: nevicate anche a bassa quota

L'Umbria non se la passa meglio: è tornata la neve lungo l'Appennino e tra Castelluccio e Colfiorito. In queste aree le precipitazioni temporalesche assumeranno carattere nevoso soprattutto dal pomeriggio, con neve anche a bassa quota, ma è nelle zone montane che sono attesi gli effetti peggiori del maltempo.

Il cielo è molto nuvoloso su tutta la regione e anche qui si registrano venti che vanno da moderati a molto forti, e anche le temperature scenderanno nuovamente sotto lo zero. Un live miglioramento è previsto solo per la giornata di venerdì. Per questo la Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per la neve e temporali nelle aree dell'Appennino umbro e per il forte vento anche in tutto il resto della regione.