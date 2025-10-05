Attualità
Compra tre ‘Gratta e vinci’ e si porta a casa 500mila euro: “È vero?”, poi sviene nel locale

È accaduto a Pradamano, in provincia di Udine. Protagonista un ragazzo della Campania che era lì per trovare lavoro: ha comprato tre biglietti Gratta e Vinci, ha vinto 500mila euro, si è sentito male e, soccorso dai titolari del locale, è andato via. I titolari: “Pensiamo sia tornato a casa sua”.
A cura di Biagio Chiariello
Emigrato al Nord per lavoro, ha trovato la fortuna nel modo più improbabile: comprando tre biglietti Gratta e Vinci da cinque euro ciascuno. È la curiosa vicenda di un giovane campano arrivato da poche settimane a Pradamano, in provincia di Udine, per un nuovo impiego. Ogni sera, dopo il lavoro, si concedeva una breve pausa al locale “Velox Pizza”, senza immaginare che quella serata sarebbe stata memorabile.

Giovedì, su consiglio di un amico, ha deciso di tentare la sorte. Ha acquistato i tre biglietti “Numerissimi” e si è seduto ai tavoli esterni con i colleghi, grattando i tagliandi come chi sfoglia le pagine di un libro pieno di sorprese. Poi, la scoperta: mezzo milione di euro. Sorpresa? Più che altro, uno shock tale da farlo sentire male.

“Si è accasciato a terra, ha chiesto un bicchiere d’acqua e ha perso i sensi”, ha raccontato al Messaggero Veneto Arian Toska, titolare del locale insieme alla moglie Mirela Mance. “Per fortuna siamo riusciti a soccorrerlo subito e si è ripreso in pochi minuti”.

Dopo il breve spavento, un familiare è arrivato a prenderlo e, da quel momento, del giovane non si è più saputo nulla. Secondo i titolari del locale, sarebbe tornato in Campania, forse per metabolizzare la notizia o semplicemente per godersi la vincita senza troppo clamore.

Nel frattempo, al Velox Pizza, la storia è diventata leggenda. Tra brindisi e sorrisi increduli, i titolari hanno festeggiato la vincita come se fosse loro. Qualcuno ha persino scherzato, comprando un biglietto “Numerissimi” nella speranza che il tavolo dove sedeva il fortunato portasse fortuna anche a lui.

Una vicenda che sa di ironia della sorte: arrivi al Nord per lavorare, gratti tre tagliandi e in un attimo diventi milionario. Tra lo stupore dei colleghi e il panico momentaneo, resta solo una domanda: tornerà mai al Nord per raccontare la propria incredibile fortuna?

