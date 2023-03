Come sta Papa Francesco, Santa Sede: “Condizioni migliorano”. Il tweet: “Grato per le preghiere” Quadro clinico in progressivo miglioramento per papa Francesco, da ieri ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. L’aggiornamento sulle sue condizioni di salute del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede.

A cura di Susanna Picone

Papa Francesco nel 2023

Papa Francesco ha riposato bene all'ospedale Gemelli di Roma dove si trova da ieri pomeriggio a causa di una infezione respiratoria. Lo dice in una dichiarazione il direttore della sala stampa del Vaticano, Matteo Bruni. Un aggiornamento sulle condizioni di salute del Pontefice che fa ben sperare sui progressi di Bergoglio.

"Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate", le parole del portavoce Bruni. La Santa Sede ha aggiunto quindi che questa mattina, dopo aver fatto colazione, papa Bergoglio ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo, poi, si è recato nella Cappellina dell'appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l'eucarestia.

Papa Francesco si trova in una stanza del Policlinico Gemelli al decimo piano, nell'appartamento "dei Papi", che già usò per la degenza di dieci giorni relativa all'operazione al colon. Con lui c'è sempre il suo infermiere personale, Massimiliano Strappetti, apparso accanto al Pontefice già dopo l'intervento del 2021.

Si tratterebbe di una forma lieve di bronchite l'infezione respiratoria che ha colpito Papa Francesco. Già ieri il Vaticano aveva fatto sapere che non si trattava di una infezione da Covid-19. Il Pontefice sarebbe ancora lievemente febbricitante, ma viene descritto in discrete condizioni di salute.

La tac toracica di ieri aveva già escluso conseguenze cardiache e polmonari, ma considerata l'età – Bergoglio ha 86 anni – e le condizioni pregresse i medici non si pronunciano sul periodo di degenza. Probabilmente il Papa resterà all'ospedale Gemelli per almeno altri 2 o 3 giorni prima di essere dimesso. Se non dovesse farcela per la Domenica delle Palme, o comunque se i medici dovessero consigliare qualche giorno di riposo anche fuori dall'ospedale, potrebbe essere il vice decano dal collegio cardinalizio, Leonardo Sandri, a celebrare la messa.

"Sono toccato dai tanti messaggi ricevuti in queste ore ed esprimo a tutti la mia gratitudine per la vicinanza e la preghiera", ha intanto tweettato in tarda mattinata il Papa.