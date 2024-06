video suggerito

L’oroscopo di domani, domenica 30 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, domenica 30 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Saturno ritorna a muoversi in moto retrogrado ma, no panic! Il momento è perfetto per guardarci dentro e per risolvere davvero quello che abbiamo lasciato in sospeso: segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato è l’Acquario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, domenica del 30 giugno 2024, il saggio Saturno fa marcia indietro, regalando ai segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci) la chance di riflettere e, perché no, di aggiustare alcune scelte fatte negli ultimi mesi. Intanto, Mercurio ha Urano e anche Nettuno a sollecitarlo, scatenando così un bisogno urgente di esprimersi in modo fantasioso ma più pungente. Insomma, preparatevi a un turbinio di parole d’amore e rivelazioni al pepe! Segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato è l'Acquario.

Ariete

Amore: come la partecipazione dell’Italia agli Europei.

Fortuna: ti fa l'occhiolino, e tu scivoli sulla buccia di banana.

Il consiglio del giorno: usa un buon anti repellente: perfino i moscerini preferiscono una settimana di digiuno.

Voto: 5

Toro

Amore: sei così fertile che con uno sguardo potresti impollinare un'intera serata.

Fortuna: si è presa un giorno libero, tanto sei già tutto quello che serve.

Il consiglio del giorno: esplora il litorale intorno a te: potresti scoprire un tesoro nascosto… o almeno un buon gelato!

Voto: 8 e mezzo

Gemelli

Amore: qualche brividino ti ricorda che sei vivo.

Fortuna: è lì, ma aspetta un caffè.

Il consiglio del giorno: cambia zona balneare: anche i granchi meritano un nuovo panorama!

Voto: 5 e mezzo

Cancro

Amore: ti odio, poi ti amo, poi ti odio, poi ti amo.

Fortuna: è un po' confusa su come gestirti, ma ti strappa comunque un abbraccio, alla "vediamo come va".

Il consiglio del giorno: rileggi un grande classico romantico.

Voto: 6

Leone

Amore: un piccolo parcheggio nel tuo gigantesco cuore multipiano.

Fortuna: oscillante come una foglia al vento.

Il consiglio del giorno: fatti preparare dal tuo barista di fiducia un Red Bull Energy Smoothie: Frullato energetico con Red Bull, banane, yogurt greco e un pizzico di miele.

Voto: 6 –

Vergine

Amore: va gustato come uno shottino: un'esplosione di emozioni in un solo sorso!

Fortuna:come l’amica un pò bruttina che ti guarda con sospetto.

Il consiglio del giorno: indossa il tuo vestito più sexy e fatti portare fuori a cena!

Voto: 8

Bilancia

Amore: quell'illustre sconosciuto.

Fortuna:si agita come un mimo in una tempesta per attirare la tua attenzione, e tu? Impegnata a studiare il fascino nascosto di una parete bianca.

Il consiglio del giorno: combatti la malinconia ascoltando la tua playlist preferita.

Voto: 4

Scorpione

Amore: un incantatore di serpenti.

Fortuna: con il tuo fascino, è solo un'onda che cavalchi con stile!

Il consiglio del giorno: dacci dentro con il sudoku.

Voto: 8

Sagittario

Amore: ti cerca disperatamente, ma sei in modalità offline.

Fortuna: è l’unica che ti tiene d’occhio ma con fare circospetto.

Il consiglio del giorno: un po' di fresco potrebbe rinvigorire il tuo spirito.

Voto: 5 e mezzo

Capricorno

Amore: no, grazie, troppa confidenza.

Fortuna: ti lascia solo, ma per te è solo che un piacere.

Il consiglio del giorno: andare in un negozio di bricolage.

Voto: 4 +

Acquario

Amore: pensavi fosse amore e invece era un calesse.

Fortuna: ha preso la strada larga ma è in viaggio.

Il consiglio del giorno: concediti un massaggino ayurvedico.

Voto: 5

Pesci

Amore: ricco come un buffet in un albergo di lusso.

Fortuna: la fortuna ti snobba, ma tu balli senza bagnarti sotto la pioggia e senza ombrello.

Il consiglio del giorno: organizza una caccia al tesoro con i tuoi amici, e il premio? Sorpresa!

Voto: 8