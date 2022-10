Colto da malore mentre festeggia le nozze d’argento: dramma a Trani, 48enne muore davanti chiesa Il giorno delle nozze d’argento si è trasformato in una tragedia per una coppia di Trani. Il marito, 48 anni, mentre si trovava sul sagrato della chiesa ha avuto un malore e si è accasciato. Ucciso da un infarto.

A cura di Susanna Picone

Quello che doveva essere un giorno di festa si è trasformato in tragedia per una famiglia pugliese. Un uomo di 48 anni di Trani, Michele Losito, ha avuto un malore ed è morto nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre mentre stava festeggiando il suo anniversario di matrimonio.

Secondo la ricostruzione, Michele e sua moglie stavano celebrando le loro nozze d’argento con una messa nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. L'uomo è stato colto da un malore sul sagrato, davanti agli occhi della moglie e di tutti gli invitati. Sul posto sono intervenute due equipe sanitarie del 118, ma i soccorsi per lui sono stati inutili. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso avvenuto per arresto cardiaco. Sotto shock i familiari della vittima. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso.

Michele Losito era un fruttivendolo che esercitava la sua attività in pieno centro ed era molto noto in città: la notizia della sua morte improvvisa ha fatto subito il giro del paese e in tanti hanno lasciato un messaggio per lui e per la sua famiglia anche sui social. “Ieri mattina parlavamo del futuro mentre mangiavamo due castagne insieme nel tuo negozio. Parlavamo di rispetto ai nostri ragazzi, di lavoro, di felicità…Buon viaggio Michè”, uno dei post affidati a Facebook. “Voglio ricordarti così, col sorriso sempre stampato in faccia pronto a tenere quella grande mano da gigante buono – così un altro utente che ha pubblicato anche una foto del fruttivendolo al lavoro – ne abbiamo fatte di cose insieme. Ci siamo sempre divertiti lavorando sodo, ti porterò sempre nel mio cuore”.