Colpito da un ramo mentre pota un albero, muore operaio 39enne: incidente sul lavoro nel Torinese

Un operaio di 39 anni, Danilo Bergagna, è morto dopo essere rimasto gravemente ferito sul lavoro a San Francesco al Campo, nel Torinese. L’uomo è stato colpito da un ramo mentre potava un albero. È deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Immagine di repertorio.

È stato colpito dal ramo di un grosso albero mentre lavorava ed è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. È successo nella mattinata di oggi, giovedì 15 gennaio, a San Francesco al Campo, in provincia di Torino.

Il tragico incidente è avvenuto in via Costa 14, dove l'operaio era impegnato nei lavori di potatura di alcune piante in un'area privata.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, la vittima si chiamava Danilo Bergagna, aveva 39 anni ed era dipendente di una ditta di Barbania. Stava lavorando insieme a un collega che ha dato l'allarme subito dopo l'incidente.

L’allarme al 112, a quanto si apprende, è scattato intorno alle 12.20. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale sanitario del 118 di Azienda Zero.

Il 39enne è stato soccorso dall'equipe sanitaria del Servizio Regionale di Elisoccorso, è stato trasportato al Centro Traumatologico Ortopedico (Cto) in codice rosso, in arresto cardiaco.

Purtroppo, il giovane non ce l'ha fatta, nonostante gli sforzi fatti dai medici pera salvarlo, ed è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Era in condizioni disperate a causa dei gravi traumi riportati.

Insieme ai sanitari sono sopraggiunti anche i Carabinieri della Compagnia di Venaria Reale e dalla Polizia locale che hanno transennato il luogo dell'incidente, per permettere le operazioni di soccorso. I Vigili del Fuoco, invece, si sono occupati della messa in sicurezza dell'area.

Per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono stati avviati gli accertamenti degli ispettori dello Spresal dell'Asl To4. I tecnici dovranno verificare l'eventuale mancato rispetto delle norme di sicurezza previste per quel tipo di intervento e chiarire la posizione lavorativa del giovane.

In mattinata un altro incidente sul lavoro è accaduto a Castel di Sangro, un provincia dell'Aquila. Un uomo di 63 anni stava lavorando in un cantiere per la ristrutturazione nei pressi dell'ospedale cittadino quando è caduto da un'impalcatura. L'operaio è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale dell'Aquila in codice rosso.