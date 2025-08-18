Colpito da un fulmine, finisce fuori strada con la moto: turista 42enne muore folgorato in Salento

Un uomo di 42 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre percorreva con la sua moto la statale 275, nel Basso Salento. Il 42enne si chiamava Marco Zampilli ed era originario di Roma. Al momento dell’accaduto la zona era interessata da un temporale. La saetta lo ha colpito in pieno, lo ha sbalzato dalla sua moto e lo ha folgorato.

Un uomo di 42 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre percorreva con la sua moto la statale 275, nel tratto che collega Nociglia a Surano, nel Basso Salento.

Il 42enne si chiamava Marco Zampilli ed era residente a Roma ma in vacanza in Puglia. A bordo della sua Bmw enduro stava facendo il giro della regione in solitaria.

Al momento dell'accaduto la zona era interessata da un temporale, la saetta lo ha colpito in pieno: lo ha sbalzato dalla sua moto e lo ha folgorato.

Leggi anche Colpito da un fulmine nel Teramano, 15enne ricoverato in gravissime condizioni

Alla scena hanno assistito alcuni passanti che per primi hanno tentato di rianimarlo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri di Nociglia e il personale sanitario del 118 che ne ha potuto solamente constatare il decesso.

L'incidente, a quanto si apprende, è avvenuto vicino ad una lapide che ricorda un altro decesso avvenuto con le stesse modalità molti anni fa.

E anche ieri, domenica 17 agosto, un ragazzo di 15 anni è stato colpito da un fulmine nel Teramano mentre era in una zona di montagna in compagnia del padre che ha fatto scattare l'allarme.

Alcune persone che si trovavano nella zona sono subito intervenute in soccorso dell'uomo e figlio. I testimoni hanno raccontato che le condizioni meteo erano improvvisamente cambiate e che in poco tempo c'era stato un peggioramento con fulmini.

Le operazioni di soccorso, condotte dal tecnico del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo a bordo dell'elisoccorso dell'Aquila, erano state rese particolarmente difficili dalle avverse condizioni atmosferiche e da una violenta grandinata.

Soccorso, stabilizzato sul posto ed elitrasportato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione all'ospedale dell'Aquila, questa mattina il giovane è stato trasferito con un'eliambulanza del 118 a Roma in un ospedale specialistico.